Reprezentanții cultelor și ai Guvernului au discutat despre prevenirea intoleranței și radicalizării

Reprezentanții cultelor religioase recunoscute în România și cei ai Guvernului au discutat vineri despre prevenirea și combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță.

Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Ierarhul a transmis un mesaj din partea Patriarhului României, în care Preafericirea Sa afirmă că „Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii pașnice, fundamentate pe valorile iubirii aproapelui, ale solidarității și ale respectului reciproc”.

„Biserica Ortodoxă Română consideră faptul că orice formă de ură, discriminare sau intoleranță este contrară mesajului Evangheliei Domnului Iisus Hristos și incompatibilă cu valorile morale care stau la baza credinței creștine”, a mai transmis Părintele Patriarh Daniel.

Din delegația Bisericii Ortodoxe Române a făcut parte și Arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Relații externe, interreligioase și comunități românești externe.

Prevenirea antisemitismului și xenofobiei

Participanții au discutat Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură pentru perioada 2024-2027.

Reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC) al Guvernului României le-au mulțumit reprezentanților cultelor pentru implicare.

„Antisemitismul, xenofobia sau discursul instigator la ură sunt fenomene care nu își pot găsi locul în nicio democrație, iar atunci când sunt manifestate, o societate democratică trebuie să aibă anticorpii necesari pentru a le stopa”, au transmis reprezentanții SSC.

„Comunitățile de credință sunt medii în care valorile necesare pentru a lupta cu astfel de fenomene sunt nu doar cultivate, ci și născute.”

În cadrul întâlnirii s-a agreat continuarea dialogului, cu o cadență regulată.

Foto credit: Facebook / Secretariatul de Stat pentru Culte