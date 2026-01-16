Patriarhul Daniel subliniază responsabilitatea comună în promovarea respectului reciproc și a dialogului interreligios

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis vineri un mesaj cu prilejul reuniunii de lucru între reprezentanții cultelor religioase recunoscute și specialiști din cadrul Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță.

„Considerăm inițiativa organizării acestei reuniuni ca pe un demers deosebit de necesar și oportun, Statul român recunoscând cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale”, a transmis Patriarhul României cu referire la Art. 7 (1) din Legea 489/2006 a Cultelor.

„Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii pașnice, fundamentate pe valorile iubirii aproapelui, ale solidarității și ale respectului reciproc”, subliniază Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesaj.

Text integral:

Responsabilitate comună în protejarea și promovarea respectului reciproc și a dialogului interreligios

Am primit cu bucurie vestea organizării întâlnirii de lucru între reprezentanții cultelor religioase recunoscute și specialiști din cadrul Guvernului României, care se desfășoară în ziua de vineri, 16 ianuarie 2026, cu scopul facilitării unui dialog constructiv, axat pe identificarea bunelor practici, a provocărilor existente și a modalităților concrete prin care comunitățile religioase din țara noastră pot contribui în mod concret la prevenirea și combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță.

Considerăm inițiativa organizării acestei reuniuni ca pe un demers deosebit de necesar și oportun, Statul român recunoscând „cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale” (Art. 7 (1) din Legea 489/2006 a Cultelor). Cooperarea între cultele religioase din țara noastră are la bază „înțelegerea și respectul reciproc” (Art. 13 (1) din Legea 489/2006 a Cultelor) și reprezintă un instrument esențial în prevenirea și combaterea manifestărilor de intoleranță și în promovarea unei culturi a dialogului și a păcii.

Totodată, această reuniune evidențiază importanța conlucrării responsabile dintre instituțiile statului și cultele religioase din România în protejarea și promovarea respectului față de demnitatea fiecărei persoane umane, indiferent de apartenența religioasă sau etnică a acesteia. Conform cadrului legal în vigoare, în țara noastră „sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase” (Art. 13 (1) din Legea 489/2006 a Cultelor).

Astfel, Biserica Ortodoxă Română dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei sociale, a dialogului interreligios și a conviețuirii pașnice, fundamentate pe valorile iubirii aproapelui, ale solidarității și ale respectului reciproc. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română consideră faptul că orice formă de ură, discriminare sau intoleranță este contrară mesajului Evangheliei Domnului Iisus Hristos și incompatibilă cu valorile morale care stau la baza credinței creștine.

Ne exprimăm speranța că lucrările acestei reuniuni vor contribui la stabilirea unor inițiative comune durabile și la identificarea unor soluții eficiente, care să sprijine dezvoltarea unei societăți românești mai atentă la valorile demnității umane, ale armoniei, păcii și coeziunii sociale.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu