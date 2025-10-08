La 170 de ani de la naștere, Reginei Maria i s-ar putea dedica o zi memorială anuală: Camera Deputaților va decide

Senatul a adoptat recent un proiect de lege prin care se propune instituirea unei zile naționale anuale de omagiere a personalității Reginei Maria a României. Urmează să se pronunțe și Camera Deputaților.

Parlamentarii care au introdus inițiativa legislativă scriu în Expunerea de motive că „valoarea simbolică a Reginei Maria este profundă: ea a devenit un reper de identitate, diplomație și suveranitate, întruchipând idealurile unei regalități active si atașate poporului”.

„Propunem ca această zi să fie marcată anual în data de 29 octombrie, ziua nașterii Reginei Maria, prin manifestări culturale, educaționale și comemorative. Instituțiile publice, unitățile de învățământ, muzeele, bibliotecile și mass-media pot avea un rol esențial în promovarea valorilor și a lecțiilor de viață pe care Regina Maria le-a lăsat moștenire”, afirmă inițiatorii.

Aceștia subliniază că implicarea directă a reginei în susținerea trupelor române în timpul Războiului de Reîntregire și apoi eforturile diplomatice depuse personal la Conferința de Pace de la Paris au fost decisive pentru recunoașterea internațională a Marii Uniri – practic, pentru făurirea statului românesc unitar și suveran în epoca modernă.

Pe plan intern, Regina Maria a fost susținător neobosit al educației, al emancipării femeilor, al culturii, al serviciilor medicale și al categoriilor sociale vulnerabile, mai scriu parlamentarii care au propus legea.

„În timpul războiului, și-a asumat rolul de soră medicală și a fost cunoscută drept Mama răniților, fiind permanent prezentă în spitale, pe front, în taberele de refugiați și în mijlocul populației afectate de conflict.”

Proiectul își continuă parcursul legislativ, urmând să fie discutat și în Camera Deputaților, care va fi for decizional.

Sursa foto: Descopera.ro