Sărbătoare într-o parohie din Alba: S-au împlinit 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii comunității

Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Treime” Teiuș I din județul Alba, care a aniversat 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii comunității. Evenimentul a reunit clerici, autorități locale și numeroși credincioși.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a subliniat importanța mărturisirii credinței într-o societate tot mai marcată de secularizare.

„Credincioșii care sunt cu Hristos aici, pe pământ, vor fi cu Hristos și dincolo, în cer. Și cei care Îl mărturisesc pe El printr-o viață creștinească adevărată vor primi răsplată în veșnicie”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că mărturisirea lui Hristos nu se face doar prin cuvinte, ci mai ales printr-o viață trăită în acord cu Evanghelia.

„În această lume marcată de oboseală în credință, de ateism și de apostazie, se cuvine să-L mărturisim pe Hristos prin credință și prin fapte bune, oglindindu-L în viața noastră de fiecare zi”, a spus Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Binecuvântare pentru comunitate

La finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Irineu a sfințit noul clopot al parohiei și a oferit părintelui paroh Ștefan Bretoiu Ordinul „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în slujba comunității.

Preotul a evocat momentele de început ale edificării lăcașului de cult și semnificația aniversării centenare.

„Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Treime din Teiuș a fost așezată în anul 1926. Tot în acel an, prin strădania și contribuția credincioșilor, au debutat lucrările de zidire a sfântului lăcaș”, a declarat părintele Ștefan Bretoiu pentru Trinitas TV.

La rândul său, primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai, a descris biserica drept un reper spiritual și identitar al comunității locale: „Este o construcție făcută cu multă trudă, de către oameni, pentru slava Bunului Dumnezeu”.

Lăcașul de cult a fost construit între anii 1926 și 1945. Lucrările au fost coordonate de arhitectul Traian Gavrilescu și antreprenorul Ioan Marinescu din București.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei