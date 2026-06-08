Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a slujit la hramul Mănăstirii Almaș

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Almaș din județul Neamț.

Ierarhul a fost întâmpinat de părinții din obște și de numeroși pelerini care au participat la sărbătoarea așezământului monahal. La rugăciune au participat și reprezentanți ai administrației publice locale și județene.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nichifor a vorbit despre chemarea universală la sfințenie pe care ne-o adresează Duminica Tuturor Sfinților.

La final, Arhim. Siluan Antoci, starețul mănăstirii, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire și tuturor celor care au participat la hramul așezământului monahal.

Sărbătoarea s-a încheiat într-o atmosferă de comuniune și recunoștință, credincioșii primind binecuvântarea ierarhului și participând la agapa frățească pregătită de obștea mănăstirii.

Scurt istoric

Mănăstirea Almaș este așezată pe valea pârâului cu același nume, în comuna Gârcina, județul Neamț, la aproximativ 12 kilometri distanță de Piatra Neamț. Sfântul așezământ datează din secolul al XVII-lea, când în aceste locuri a viețuit sihastrul Vasile Almaș.

Din vechile construcții se mai păstrează turnul-clopotniță, care în trecut proteja intrarea în incintă, și o căsuță de tip țărănesc, datând din anul 1725, care adăpostește astăzi un paraclis închinat Sfântului Ierarh Nicolae.

Sursa foto: Doxologia.ro