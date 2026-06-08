Un nou ansamblu parohial a fost sfințit într-o comunitate din județul Bacău: A fost edificat în memoria eroilor țării

IPS Ioachim și PS Teofil Trotușanul au sfințit duminică ansamblul parohial din satul Scutaru, dedicat eroilor care și-au jertfit viața pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial.

Cei doi ierarhi au săvârșit slujba de sfințire a nou-ziditei biserici cu hramurile Duminica Tuturor Sfinților și Sfântul Mare Mucenic Mina, precum și a Centrului socio – cultural „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana și Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici”.

Sfințirea a fost urmată de Sfânta Liturghie. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale, printre care Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, președintele Consiliului Județean Bacău și George Adrian Bucur, primarul comunei Mănăstirea Cașin.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, le-a vorbit credincioșilor despre importanța unui lăcaș de cult și despre binecuvântarea pe care acesta o aduce comunității.

„Hristos nu i-a trimis pe apostoli să cucerească lumea; i-a trimis să propovăduiască, să convingă. Nu i-a trimis să negocieze credința. Credința în Dumnezeu nu se negociază, de asemenea dogmele și canoanele”.

Înaltpresfinția Sa a evidențiat dragostea și truda celor care s-au ostenit la ridicarea lăcașului de cult, ce a primit statut de schit – metoc chiriarhal, ca o amintire și continuare a vechii chinovii ridicate între anii 1653 – 1658 de domnitorul Gheorghe Ștefan pe aceste locuri, mănăstire ce a dat și numele actual al satului.

În memoria eroilor

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, i-a felicitat pe ctitori.

De asemenea, părintele Ioan Bârgoanu, unul dintre ctitorii lăcașului de cult, a rostit un cuvânt de recunoștință pentru ostașii căzuți în acele locuri, peste 40.000.

El a motivat astfel și alegerea Sfântului Mare Mucenic Mina ca ocrotitor al noii biserici. Sărbătoarea Sfântului este în data de 11 noiembrie, zi în care a fost semnat Armistițiul de la Compiègne (Franța, în 1918), ce a pus capăt luptelor din Primul Război Mondial.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului