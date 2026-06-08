Să-I cerem Domnului să ne sfințească viața și să ne dea puterea să-i urmăm pe sfinți, îndeamnă PS Ignatie

„Să-I cerem Domnului să ne sfințească viața, să ne dea puterea să-i urmăm pe sfinți”, a îndemnat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor.

Ierarhul a sfințit biserica cu hramurile Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava din localitatea Schinetea, județul Vaslui, și a oficiat Sfânta Liturghie.

În predică, Episcopul Hușilor a explicat semnificația Duminicii Tuturor Sfinților: „Sfinții sunt cei care răspund la iubirea lui Dumnezeu cu iubirea din inima lor”.

„Sfântul este omul cel mai frumos din punct de vedere spiritual, omul în care strălucește atât de minunat chipul lui Dumnezeu din adâncul ființei sale”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a arătat că adevărata sfințenie nu se reduce la o conduită morală ireproșabilă, ci presupune și o relație profundă cu Dumnezeu: „Sfântul este cel care își umple sufletul său de prezența harului dumnezeiesc. Când pătrunde harul în inima omului, el devine cel mai frumos”.

Chemarea tuturor la sfințenie

Pornind de la învățătura Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, PS Ignatie a evidențiat că omul sfânt este caracterizat de bunătate, iertare, înțelegere și capacitatea de a răspândi lumină în jurul său.

„Sfântul este cel care, pe lângă faptul că se manifestă ireproșabil în relațiile cu oamenii, se comportă minunat în relația cu Dumnezeu, este cel care își umple sufletul său de prezența harului dumnezeiesc”.

„Un sfânt nu se poate comporta inadecvat și în contrast cu Evanghelia, nu poate fi insensibil la neputințele celor din jur, nu poate să nu vadă ceea ce este mai profund și stabil în semenii săi”, a adăugat Preasfinția Sa.

Episcopul Hușilor i-a îndemnat pe credincioși să descopere modelele autentice de viață creștină în paginile sinaxarelor și ale vieților de sfinți: „Ori de câte ori vreți să vedeți un om frumos, să vă uitați la sfinți. Să citiți viețile sfinților și acolo veți găsi oameni frumoși, ai lui Dumnezeu, pe care noi suntem chemați să-i urmăm”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a oferit distincții celor care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea bisericii.

Foto credit: Episcopia Hușilor