Un copil este zâmbetul lui Dumnezeu: 2.500 de copii la evenimentul anual dedicat lor de Episcopia Hușilor

„Un copil este zâmbetul lui Dumnezeu față de noi”, a spus Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, vineri, când 2.500 de copii cu situație financiară modestă au participat la evenimentul special dedicat lor prin programul eparhial „Bun venit, copilărie!”.

Desfășurată în curtea Catedralei Episcopale, manifestarea a reunit copii selectați de preoții parohi din eparhie și copii de la centrele de zi ale asociației eparhiale Filantropia Ortodoxă Huși. Cei mici au venit însoțiți de părinți și de preoții parohi.

Copiii, modele de nevinovăție

„Noi suntem obișnuiți să spunem că cei mari sunt exemplu pentru cei mici. Hristos este Cel care inversează această logică”, a spus Episcopul Ignatie al Hușilor.

„Copiii sunt model pentru fiecare dintre noi, cei mari, în sensul că un copil nu știe ce este răutatea, nu știe ce înseamnă a fi ranchiunos, a fi orgolios în sensul în care-l înțelegem noi, cei mari. De aceea, noi cei mari ar trebui să învățăm de la toți copiii și tinerii, ușurința cu care trec peste orice fel de supărare care le este pricinuită.”

Ierarhul i-a îndemnat pe adulții participanți să aibă grijă de nevinovăția copiilor și a tinerilor și a explicat motivația alegerii datei evenimentului: în data de 5 iunie este marcată Ziua Învățătorului, prilej cu care Episcopul Hușilor a felicitat cadrele didactice.

Părintele episcop i-a mulțumit părintelui consilier Alexandru Beregoi și tuturor organizatorilor, partenerilor și susținătorilor evenimentului.

Eveniment dedicat valorilor creștine

„Evenimentul de anul acesta este intitulat Credință și tradiție prin ochii copiilor, pentru ca voi, generația tânără, care vă pregătiți pentru drumul frumos al vieții, bucurând pe Dumnezeu și pe cei dragi vouă, să nu uitați credința și tradiția din care ne tragem”, le-a spus copiilor părintele consilier Vladimir Beregoi, președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși.

„Binecuvântarea lui Dumnezeu vine să încălzească inimile și credința noastră. Iar prin tradiții încercăm să conștientizăm că suntem popor al lui Dumnezeu, ancorat în valorile creștine.”

Copiii au participat la momente artistice oferite de copiii înscriși la Centrele de zi ale Episcopiei Hușilor, de Grupul „Zestrea” din Valea Grecului, coordonat de Angela Cocuz și de Ansamblul „Mugurii Cantemir” din Hurdugi și Grumezoaia, coordonat de Jenița Antohi și Delia Gînju – două formații care au câștigat concursul online al actualei ediții a programului eparhial „Bun venit, copilărie!”.

Un moment inedit l-a reprezentat fotografia de grup în care cei prezenți au ținut împreună un ștergar tradițional de 70 metri lungime și 5 metri lățime.

Program cu jocuri și ateliere

Copiii au fost antrenați de animatorii Joy Camps România și de voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși din Huși în ateliere de meșteșuguri tradiționale (șezătoare, olărit, împletit, țesut, activități specifice unei stâne), de creație (pictură, muzică), de spiritualitate și în jocuri cu tobogane, baloane, carusel și pictură pe față.

Copiii au mai asistat la o demonstrație canină oferită de Poliția de Frontieră Huși, la demonstrațiile echipei de robotică Quasar Robotics din Huși și la un atelier de șah oferit de Clubul Sportiv Municipal Hușana.

Reprezentanții Unității Militare, Poliției, Jandarmeriei, ISU și ai Poliției de Frontieră au participat cu dispozitive și mașini, echipamente și tehnică militară menite să-i educe pe cei mici.

O atracție a programului a reprezentat-o tombola cu premii consistente în dispozitive mobile și articole sportive (biciclete, laptop, televizor smart, telefoane mobile și smartwatch-uri, căști gaming și mingi de fotbal). Extragerile s-au făcut pe tot parcursul programului, numerele de pe brățări regăsindu-se în urna de extragere.

Copiii au luat masa de prânz la umbra nucilor din curtea Episcopiei, iar la plecare au primit dulciuri.

Programul eparhial „Bun venit, copilărie!” a ajuns anul acesta la a noua ediție, reunind anual la Episcopie copii din eparhie în preajma Zilei Copilului. Peste 20.000 de copii au participat la aceste evenimente din 2018 și până în prezent.

Foto credit: Episcopia Hușilor