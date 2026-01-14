Peste 5 miliarde de oameni trăiesc într-o formă de discriminare religioasă: Dialogul interreligios poate fi soluția

Peste două treimi din populația globului trăiește în țări în care libertatea religioasă este restrânsă sau încălcată, potrivit raportului realizat de Aid to the Church in Need (ACN International) pentru anul 2025.

Documentul arată că dialogul interreligios și cooperarea dintre comunități pot contribui la reducerea discriminării și la promovarea păcii sociale.

Raportul, care analizează situația din 196 de state, indică faptul că 62 de țări se confruntă cu încălcări grave ale libertății religioase.

Dintre acestea, 24 de state sunt încadrate la categoria „persecuție”, unde au loc violențe, arestări și represiuni sistematice, iar 38 de state sunt considerate zone de „discriminare”, în care libertatea de credință este limitată prin legislație, presiuni sociale sau restricții administrative.

Printre principalele cauze identificate se numără regimurile autoritare, extremismul religios, naționalismul etno-religios și conflictele armate, fenomene care afectează membrii tuturor religiilor.

Aproape 400 de milioane de creștini persecutați

În același timp, un alt raport internațional, publicat de Open Doors, arată că aproape 400 de milioane de creștini au fost persecutați sau discriminați în anul 2025, o creștere semnificativă față de anii anteriori, în special în Africa și Asia.

Raportul ACN International semnalează, de asemenea, o creștere a violențelor împotriva creștinilor în Europa și America de Nord, cu exemple concrete în Grecia, Belgia, Franța și Canada.

„Absența raportării sistematice a incidentelor anticreștine duce la politici ineficiente, la normalizarea ostilității, la un tratament inegal între grupurile religioase și la o vulnerabilitate crescută a comunităților creștine”, menționează autorii raportului.

Semne de speranță

În pofida acestor realități alarmante, raportul Aid to the Church in Need evidențiază și semne de speranță. În Mozambic, deși contextul rămâne dramatic, Biserica Romano-Catolică sprijină comunitățile afectate prin misiuni umanitare și pastorale și inițiază programe de dialog cu comunitățile musulmane, cu scopul de a media pacea și de a reduce violențele.

Un exemplu similar este prezentat în Burkina Faso, unde a fost organizat un meci de fotbal caritabil la care au participat creștini, musulmani și adepți ai religiilor tradiționale, ca gest simbolic de cooperare și bună înțelegere între comunități.

„Apărarea și promovarea libertății religioase nu se poate baza exclusiv pe umerii liderilor religioși sau a actorilor societății civile – trebuie să implice guverne, instituții, educatori și oameni simpli deopotrivă”, subliniază autorii raportului.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu