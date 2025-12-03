Studiu internațional: Milioane de oameni au acces dificil la Biblie, însă nevoile sunt acum mai vizibile ca oricând

Un nou studiu internațional arată că peste 100 de milioane de oameni trăiesc în țări unde accesul la Biblie este limitat sau riscant. Totuși, analiza oferă și un semn de speranță: nevoile sunt acum identificate mai clar ca oricând, iar sprijinul global poate ajunge mai eficient la cei care au nevoie de Scriptură.

Studiul publicat pe platforma Bible Access List evidențiază faptul că, în aproape 100 de țări, accesul la Biblie este dificil, restricționat sau chiar periculos.

Accesul la Scriptură este îngreunat în numeroase regiuni din Asia, Orientul Mijlociu și Africa Subsahariană, unde interdicțiile oficiale, presiunile comunitare sau conflictele armate fac ca Biblia tipărită să fie dificil de obținut.

Cercetarea a fost realizată prin clasificarea restricțiilor în patru categorii principale: legale, sociale, digitale și economice. În raport se evidențiază felul în care fiecare dintre acestea limitează posibilitatea oamenilor de a se apropia de textul biblic.

Credincioșii sunt nevoiți să se bazeze pe exemplare clandestine, ediții digitale ascunse sau fragmente memorate, pentru a putea continua să-și practice credința.

Interesul pentru Scriptură crește

Totuși, raportul subliniază și o perspectivă optimistă: pentru prima dată, nevoile acestor comunități sunt cartografiate clar, iar organizațiile creștine de pe toate continentele pot coordona mai eficient programe de sprijin.

Vizibilitatea datelor permite prioritizarea zonelor unde credincioșii au nevoie urgentă de Biblii, de traduceri noi sau de forme sigure de acces digital.

Cercetarea arată că interesul pentru Scriptură nu doar că nu scade, ci crește. Accesul digital a devenit, pentru mulți, alternativa care depășește limitele geografice sau politice, iar traducerile în limbi noi se înmulțesc de la an la an.

Oamenii găsesc modalități creative de a citi Biblia – de la platforme online la aplicații mobile și grupuri discrete de lectură.

Reprezentanții proiectului semnalează că acolo unde restricțiile sunt mai dure, dorința oamenilor de a avea Scriptura este și mai puternică, iar sprijinul internațional crește an de an.

Foto credit: Pexels