Peste 380 de milioane de creștini sunt persecutați în lume din cauza credinței

Peste 380 de milioane de creștini se confruntă cu persecuții grave din cauza credinței lor, adică 1 din 7 creștini în lume, cel mai mare număr înregistrat în istoria modernă.

Potrivit celei mai recente Liste Mondiale de Supraveghere 2025, publicată de organizația Open Doors, creștinii continuă să fie cel mai persecutat grup religios la nivel global.

În perioada octombrie 2023 – septembrie 2024, raportul Open Doors indică:

4.476 de creștini uciși pentru credința lor,

7.679 de biserici sau clădiri creștine atacate,

4.744 de creștini arestați sau închiși pe nedrept.

Aceste cifre sunt probabil subestimate, din cauza dificultăților de documentare în regimuri închise precum Coreea de Nord și Afganistan, sau în zone de conflict, Somalia și Nigeria.

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență

În 22 august este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe Religie sau Convingere, instituită de ONU în 2019, pentru a atrage atenția asupra suferinței celor persecutați din motive religioase.

Într-un mesaj oficial, Secretarul General al ONU a subliniat gravitatea situației:

„În întreaga lume, oamenii continuă să fie hărțuiți, atacați – chiar uciși – pur și simplu pentru ceea ce cred. Aceste acțiuni nu sunt doar odioase, ci reprezintă o amenințare la adresa umanității noastre comune”.

Țările cu cele mai severe forme de persecuție împotriva creștinilor includ: Coreea de Nord, Somalia, Yemen, Libia, Sudan, Eritreea, Nigeria, Pakistan, Iran și Afganistan.

Foto credit: Facebook / Antioch Patriarchate