Veți primi bucurie: Starețul Mănăstirii Xenofont, despre aducerea capului Sf. Gheorghe în România

„Veți primi bucurie, atâta vreme cât vă adresați Sfântului Gheorghe cu dragoste”, a subliniat părintele Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont din Sfântul Munte Athos.

Părintele arhimandrit a evidențiat semnificația momentului aducerii capului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, în perioada 22-28 aprilie.

Mesajul a fost rostit în biserica cea mare a mănăstirii athonite, închinată sfântului, unde se păstrează atât cinstitul cap, cât și o părticică din mâna sa: „Aceste odoare, pline de har, transmit bucurie și binecuvântare închinătorilor”.

Arhimandritul Alexios a amintit: „Mâna a fost deja în patria voastră, iar acum vă va vizita și cinstitul cap”. Momentul reprezintă un prilej pentru români „să se închine și să primească harul și binecuvântarea Sfântului Gheorghe”.

Starețul Mănăstirii Xenofont i-a îndemnat pe cei care se vor închina să se roage cu stăruință Sfântului Gheorghe: „Către el să vă rugați cu credință și evlavie, aducând cererile inimilor voastre”.

În finalul mesajului, părintele stareț Alexios și-a exprimat dorința de a fi prezent în România, pentru a aduce împreună cu obștea mănăstirii „binecuvântarea athonită, dar mai ales harul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”.

Pelerinaj la Mănăstirea Pantocrator

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, va fi adus pentru prima dată în România, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman.

Așezământul monahal va fi deschis în permanență pentru a permite accesul tuturor pelerinilor de a se închina la cinstitul odor.

Evenimentul va avea loc cu prilejul hramului din Duminica Mironosițelor. Programul complet poate fi consultat aici.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator