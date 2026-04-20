Moaștele Sf. Gheorghe ajung miercuri în România: Este un model de credință și mărturisire pentru tineri

Arhimandritul Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a transmis luni un mesaj către credincioși înaintea aducerii moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în România, subliniind că „este un model de credință și mărturisire pentru tineri”.

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, va fi adus în premieră în România la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman în perioada 22-28 aprilie.

Arhimandritul a declarat pentru Basilica.ro că pelerinii sunt chemați să trăiască acest moment în duh de rugăciune și evlavie: „Îndemnăm pe toți pelerinii și iubitorii de sfinți ca în aceste zile să vină și să înalțe rugăciuni smerite în fața raclei ce conține cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este grabnic ajutător și vindecător”.

„Rugăm pe toți închinătorii ca în aceste zile să dea dovadă de răbdare, decență și bunăcuviință, ca întreg pelerinajul să fie marcat în primul rând de rugăciuni smerite”, a adăugat părintele arhimandrit.

Pelerinaj cu tradiție

Părintele vicar administrativ a amintit că pelerinajul din Duminica Mironosițelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit deja o tradiție de 11 ani, atrăgând mii de pelerini din întreaga țară, veniți să se închine atât la moaștele din patrimoniul sfântului așezământ, cât și la moaște aduse din toată lumea creștină.

Anul acesta s-a decis să fie aduse moaștele Sfântului Gheorghe, având în vedere că praznicul său este în aproprierea Duminicii Mironosițelor, a treia după Paști.

Părintele Serafim Baciu a evidențiat momentul istoric, fiind pentru prima dată când se aduce capul Sf. Gheorghe în România: „Acest moment al aducerii moaștelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toți cei care îl au ca ocrotitor”.

În continuare, arhimandritul a subliniat actualitatea modelului oferit de sfântul mucenic: „Nu este un model din trecut, este un model de care avem nevoie și astăzi. Și astăzi avem nevoie de credință și demnitate. Este un model peren”.

Programul aducerii sfintelor moaște

Miercuri, în jurul orei 11:00, va sosi în România delegația ce va aduce racla cu cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar în jurul orei 14:30, racla va ajunge la Mănăstirea Pantocrator, în prezența Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului și a părintelui arhimandrit Alexios, starețul mănăstirii Xenofont.

Sfintele moaște vor fi apoi așezate spre închinare în biserica cea mare a mănăstirii, iar în noaptea dintre 22 și 23 aprilie se va oficia Slujba de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de către Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Joi se va săvârși începând cu ora 08:00 acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar de la ora 09:00 Sfânta Liturghie.

Programul complet al manifestărilor organizate de Mănăstirea Pantocrator în această perioadă este disponibil aici.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene