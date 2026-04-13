PS Varlaam Ploieșteanul: Sf. Calinic s-a străduit să fie păstor după chipul Păstorului cel Bun, Mântuitorul Hristos

„Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a străduit să fie un păstor după chipul Păstorului cel Bun, Mântuitorul Hristos”, a explicat luni Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la Mănăstirea Cernica.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la prăznuirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și a explicat de ce s-a citit Evanghelia Păstorului cel Bun. Sfântul Calinic este prăznuit, în mod normal, pe 11 aprilie, dar pentru că ziua a căzut în Sâmbăta Mare, Biserica a rânduit să fie sărbătorit a doua zi de Paști.

„Cea de-a doua Evanghelie, despre Păstorul cel Bun, este o Evanghelie care se citește la pomenirea Sfinților ierarhi din calendar. Și astăzi, fiind ziua de pomenire potrivit rânduielilor tipiconale a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, s-a citit această Evanghelie, pentru că Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a străduit întreaga sa viață să fie păstor după chipul Păstorului Cel Bun, mai marele păstorilor, Mântuitorul Iisus Hristos”.

„Iată deci că de aceea citim această Evanghelie la prăznuirea Marilor Păstori ai Bisericii, pentru că toți s-au străduit ca să împlinească în viața lor slujirea aceasta arhierească pe care au primit-o de la Hristos, Arhiereul cel Veşnic”, a spus ierarhul.

Un ierarh, o mare personalitate

Vorbind despre Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, PS Varlaam Ploieșteanul a arătat că este considerat drept „una dintre cele mai mari personalități ale secolului al 19-lea din țara noastră”.

Sfântul Calinic de la Cernica a rămas în istorie pentru realizările sale ca Episcop al Râmnicului.

„Aici a construit Catedrala Episcopală, la fel de spațioasă și de mare, adevărate capodopere arhitectonice și de inginerie pentru vremea respectivă”.

„El însuși supraveghea aceste șantiere pe care le încheia așezând piatra de boltă. Tot la Râmnic a restaurat Palatul Episcopal și Paraclisul și bolnița din incinta mănăstirii. A organizat și aici școli și a redeschis seminarul teologic de la Râmnic, care a fost închis în timpul Revoluției după 1848, pentru că aici și profesorii și o parte dintre elevi au promovat ideile revoluționarilor”, a explicat PS Varlaam Ploieșteanul.

Activitate filantropică remarcabilă

Sfântul Calinic s-a preocupat de instruirea preoților și de tipărirea cărților de cult.

„Pentru că era nevoie de lucrări, de tipărituri, de cărți de cult, dar și de cărți de învățătură, mai ales pentru formarea preoților, pentru că în calitate de Episcop a dat o atenție deosebită formării preoților, pentru care a reînființat seminarul și pentru care a tipărit mai multe lucrări de îndrumări duhovnicești și a înființat o tipografie personală care s-a numit Calinic Râmnic”.

„La moartea sa a lăsat-o autorităților orașului Râmnic cu condiția ca jumătate din veniturile tipografiei să fie dăruite seminarului teologic pentru întreținerea elevilor nevoiași”, a adăugat Episcopul vicar patriarhal.

Sfântul Calinic a desfășurat o activitate filantropică intensă și la Râmnicu Vâlcea, unde a hirotonit preoți pe care „i-a miluit cu daruri, cu cărți de cult, cu dulamă și adeseori chiar bani pentru drum spre parohie”.

Un eveniment aproape imposibil

Preasfinția Sa a vorbit și despre canonizarea Sfântului Calinic, un eveniment de răsunet pentru o țară ca România în anii 50 ai secolului trecut, în care ateismul comunist era la putere.

„În 23 octombrie 1955, în plin comunism stalinist, când la Moscova și în Uniunea Sovietică, bisericile și mănăstirile erau aruncate în aer sau erau transformate în închisori, în școli de educație pentru delincvenți, iată că prin înțelepciune și răbdarea vrednicului de pomenire Patriarh Iustinian, susținut de către membrii Sfântului Sinod, a realizat o împlinire nemaipomenită, prima canonizare de Sfinți români pe teritoriul României”.

„Și printre acești Sfinți s-a numărat și Sfântul Calinic de la Cernica, iar la proclamarea lui din 1955 au participat ierarhi din țară și din străinătate, iarăși un lucru aproape imposibil de gândit într-o țară socialistă în care influența stalinismului era atât de puternică în anii aceia”.

Rostul familiei creștine

În finalul cuvântului, PS Varlaam a amintit de faptul că Biserica a canonizat-o și mama Sfântului Calinic, Sfânta Filofteia de la Pasărea. În context, ierarhul a amintit de Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine.

„Iată că în Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine, astăzi sărbătorim pe Sfântul Calinic, care s-a format pe lângă duhovnici care sunt la rândul lor sfinți, cum este Sfântul Gheorghe de la Cernica și Sfântul Episcop Sofronie de Vraţa, care l-a hirotonit ierodiacon”.

„Și iată că a crescut sub ochii ocrotitori și sub îndrumarea duhovnicească a maicii sale, devenită Schimonahia Filofteia, și învățăm cât de importantă este familia creștină. Icoana anului omagial 2026 este icoana familiei Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, familie în rândul căreia s-au ridicat opt sfinți”.

„Iată că acesta este scopul familiei creștine, de a cultiva între membrii ei valorile veșnice ale Sfintei Evangheliei, descoperită nouă de Mântuitorul Iisus Hristos, și de a aduna în sufletele și în inimile noastre lumina credinței, lumina faptelor bune, lumina iubirii de Dumnezeu și de semeni. De aceea, sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare pe care trebuie să o avem la inimă”, a transmis ierarhul.

Foto credit: Basilica.ro/ Raluca Ene

