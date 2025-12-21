PS Paisie Sinaitul: Colindul este vocea Bisericii care plânge de mila Pruncului, dar se bucură de victoria iubirii Sale

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la concertul de Crăciun desfășurat duminică la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

În cuvântul său, Preasfinția Sa a vorbit despre semnificația Nașterii Domnului, care reprezintă „cea mai tulburătoare icoană a istoriei”.

„Sărbătoarea Nașterii Domnului ne pune în față cea mai tulburătoare icoană a istoriei: Fiul lui Dumnezeu Cel Atotputernic alege să devină cea mai vulnerabilă făptură a creației, un prunc născut într-o familie săracă și neajutorată, fără bogății și fără renume, o familie care nu poate conta pe nimeni și pe nimic altceva decât pe ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, la Sărbătoarea Nașterii Domnului nu prăznuim un triumf militar sau o manifestare de forță, ci tocmai taina fragilității”, a spus PS Paisie Sinaitul.

Prin întrupare, Hristos a devenit „Fiul Omului, un prunc neajutorat, cu toate afectele unui copil, dependent de dragostea și îngrijirea unei familii modeste, fără protecție socială sau politică”.

Taina fragilității

Într-o lume brutală și egoistă, fragilitatea Fiului lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă decât de sufletele smerite, iar colindele românești surprind această taină, spune PS Paisie Sinaitul.

„Biserica ne învață că la Nașterea Domnului îngerii nu s-au arătat pentru a ridica o armată de protecție în jurul ieslei, ci pentru a vesti Bucuria. Îngerii nu merg la palate, ci la păstorii simpli și la Magii pelerini. De ce? Pentru că fragilitatea Fiului lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă decât de inimi smerite”.

„Colindul românesc surprinde esența acestei taine mai bine decât orice tratat de teologie. Cântăm despre Iisus Cel mititel, înfășat în bumbăcel, despre frigul iernii și despre lipsa de adăpost. Colindul este vocea Bisericii care plânge de mila Pruncului, dar se bucură de victoria iubirii Sale”, a precizat ierarhul.

„Să primim și să cultivăm în inimile noastre vestea cea bună a Nașterii Pruncului Iisus, singura nădejde de iubire și de îmblânzire a răutății și brutalității lumii”, a mai spus PS Paisie Sinaitul.

Adevăruri profunde în cuvinte simple

La finalul concertului, Preasfinția Sa i-a felicitat pe participanții la concertul de Crăciun. Colindele transmit adevăruri profunde în cuvinte simple și reprezintă un tezaur al poporului român.

„Mulțumim colindătorilor care ne-au transmis bucuria, emoția și sensibilitatea lor și îi felicităm pentru efortul de a promova valorile autentice și profunde ale neamului românesc, tradițiile frumoase și sfinte”.

„Într-adevăr, ca noi, românii, nu colindă nimeni, mai întâi pentru marea bogăție a acestor creații populare. Colindele românești, autentice, sunt cântece străbune și sunt la fel de vechi pe cât de veche este credința acestui popor și dragostea lui pentru Pruncul Iisus Hristos și pentru Maica Domnului”.

„Colindele transmit, prin încărcătura lor spirituală, adevăruri profunde spuse în cuvinte simple. Ele ne învață că Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea Pruncului Iisus, Care S-a născut în ieslea din Betleem, pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, așa cum mărturisim în Crez”.

„Felicităm pe toți colindătorii din această seară, înzestrați cu deosebite calități vocale, cu interpretare frumoasă și duhovnicească și cu multă dragoste și respect față de identitatea noastră, față de valorile spiritualității și tradiției ortodoxe românești”, a conchis ierarhul.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului

