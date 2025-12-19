Patriarhul Daniel, încântat de costumele populare ale colindătorilor. Un grup i-a dăruit o ladă de zestre tradițională

Părintele Patriarh Daniel a primit vineri seară patru grupuri de colindători din diverse zone ale țării, pe care i-a apreciat pentru costumele populare îmbrăcate cu această ocazie. Un grup de colindători buzoieni i-a dăruit o ladă de zestre tradițională creată în zona lor.

Primii colindători ai serii au fost cei de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Poiana, județul Dâmbovița, coordonați de prof. Ștefan Aurel Ștefan.

„Vă felicităm pentru costumele populare frumoase pe care le-ați îmbrăcat și pentru cum ați combinat vocile cu instrumente muzicale”, le-a spus Părintele Patriarh Daniel.

„Vă dorim sărbători fericite, să fiți bucurie pentru familie, pentru Școală, pentru Biserică și să aduceți vestea Nașterii Pruncului Iisus pretutindeni unde mergeți ca să colindați.”

Mărturie despre diversitatea costumului românesc

Următorii colindători au fost cei de la Parohia „Sfinții Voievozi” din Urlați, județul Prahova, condus de pr. Petroniu Virgil Tănase (foto sus, în deschiderea articolului).

Fiecare colindător a purtat un costum popular diferit, în funcție de satul de proveniență, iar Patriarhul României a remarcat că grupul a debutat oficial chiar în 24 iunie 2020, de Drăgaică – Ziua lei Românești.

„Așa e tradiția la români: nu este totul uniform, ci fiecare persoană distinctă, cu frumusețe, chip aparte și haine diferite”, a subliniat Preafericirea Sa.

În continuare, Părintele Patriarh Daniel i-a primit pe colindătorii preșcolari de la grădinița bucureșteană „Buna Vestire” a Patriarhiei Române, coordonați de prof. Corina Olinici.

Preafericirea Sa i-a asemănat cu îngerii de la Betleem, care au vestit Nașterea Domnului.

Tradiție locală prezentată la Reședința Patriarhală

Ultimii oaspeți ai serii au fost cei de la Grupul catehetic al Parohiei Tronari din județul Buzău, coordonați de pr. Marius-Augustin Milea.

Pe lângă vestea Nașterii Domnului, copiii buzoieni i-au dăruit Preafericirii Sale și o ladă de zestre (tron) lucrată la ei în sat. În prima parte a secolului XX, tronărenii (de unde vine și numele localității) erau cei mai renumiți meșteri din regiune în acest domeniu.

Patriarhul României le-a mulțumit, i-a felicitat pe copii pentru implicare, dar și pe Părintele Marius-Augustin Milea, pentru că i-a format duhovnicește și cu simț românesc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va primi și luni colindători la Reședința Patriarhală.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu