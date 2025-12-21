PS Paisie Sinaitul: Genealogia Mântuitorului este pomelnicul mântuirii noastre și dovada iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare om

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a explicat duminică, în cuvântul ținut la Paraclisul Catedralei Naționale, semnificațiile profunde ale Genealogiei Mântuitorului.

Ierarhul a subliniat că înșiruirea de nume din Evanghelia după Matei nu este o simplă listă istorică, ci o „carte a genezei” care atestă calitatea Mântuitorului de Om adevărat și Dumnezeu adevărat.

Preasfinția Sa a explicat că alegerea Sfântului Evanghelist Matei de a-și începe scrierea cu „Cartea neamului lui Iisus Hristos” nu este întâmplătoare. Această expresie face trimitere directă la prima carte a Scripturii, Facerea, făcând o paralelă între Adam cel vechi și Hristos, „Noul Adam”.

„Avem Scriptura Vechiului Testament, care începe cu Geneza, și avem Noul Testament, care începe cu o carte despre Creatorul Însuși și despre lucrarea de răscumpărare a omului”, a precizat ierarhul, arătând continuitatea dintre făgăduințele făcute de Dumnezeu și împlinirea lor prin Nașterea lui Hristos.

Fiecare nume este important în fața lui Dumnezeu

Abordând dificultatea pe care unii credincioși o pot avea în a urmări listele lungi de nume din Scriptură, PS Paisie a oferit o perspectivă liturgică, asemănând genealogia cu pomelnicele pe care creștinii le aduc la altar.

„Aceste liste de nume ne arată faptul că pentru Dumnezeu fiecare nume este important și că El le cunoaște pe toate. Toate numele sunt înscrise în memoria lui Dumnezeu, în planul Său de mântuire, iar nouă ne revine datoria de a le pomeni și de a nu le uita”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Hristos Își asumă întreaga condiție umană

PS Paisie a evidențiat prezența celor patru femei în genealogia iudaică (Rahab, Rut, Tamara și Batșeba), persoane care, prin originea lor etnică sau prin greșelile trecute, nu erau considerate „vrednice” în viziunea tradiției iudaice.

Ierarhul a explicat că includerea lor în „Cartea neamului lui Iisus Hristos” subliniază două aspecte fundamentale ale planului divin: universalitatea mântuirii și demnitatea egală în fața lui Dumnezeu.

Preasfinția Sa a arătat că Mesia nu a venit în lume doar pentru poporul ales, ci ca o poartă deschisă către toate popoarele: „Intenția Sfântului Evanghelist Matei de a scoate în evidență că în genealogia Mântuitorului intră și alte neamuri este pentru a sublinia deschiderea și către alte popoare a planului lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor, încă din perioada vechi-testamentară.”

Prin această deschidere, apartenența la „poporul ales” se transformă dintr-o legătură biologică într-una spirituală, arată ierarhul:

„Fiii lui Avraam sunt, de fapt, toți cei care cred, care au credință în Hristos, indiferent de originea lor etnică. Biserica devine Noul Israel.”

Prezența figurilor feminine în această listă genealogică este, de asemenea, o confirmare a valorii fiecărei persoane în iconomia mântuirii.

„Prezența femeilor în genealogia Mântuitorului ne arată că atât femeile, cât și bărbații, sunt importanți în fața lui Dumnezeu și în lucrarea Lui mântuitoare”, a menționat PS Paisie Sinaitul.

Nașterea lui Hristos a schimbat istoria

În continuare, Episcopul vicar patriarhal a vorbit despre zămislirea mai presus de fire a Pruncului Iisus de la Duhul Sfânt, moment care transformă istoria. Preasfinția Sa a adresat un apel conștiințelor noastre, amintind că Nașterea Domnului nu trebuie privită ca un simplu eveniment de muzeu.

„Noi, creștinii, nu trebuie să vorbim despre Iisus la trecut – despre Iisus Care a fost născut atunci, demult! Nu trebuie să vorbim despre El nici doar la viitor. Noi trebuie să ne gândim la Hristos la timpul prezent, pentru că El este pururea prezent cu noi!”, a transmis PS Paisie Sinaitul.

În încheiere, PS Paisie Sinaitul a îndemnat credincioșii să pregătească ieslea inimii pentru ca Mântuitorul să Se poată naște simbolic în fiecare suflet, aducând vindecare și lumină vieții cotidiene.

„Evanghelia aceasta, cartea neamului lui Iisus, citită astăzi la Sfânta Liturghie, este un ultim apel adresat conștiințelor noastre, acum înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului, o chemare sfântă care să ne atenționeze că nu aniversăm doar un eveniment istoric, ci că trebuie să facem astfel încât Hristos Domnul să Se nască și în inimile noastre, să fie prezent în viața noastră”, a concluzionat ierarhul.

Concert de colinde

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului va găzdui, duminică, de la ora 18:00, un concert de colinde.

Cu această ocazie, vor concerta artiștii: Ana Maria Pătrășcioiu, Ștefania Narenji, Gabriel Treteag, Cristina Diaconescu, Oana Bozga Pintea, Grupul „Dor lior, dor”, Narcisa Băleanu și Alin Rusu, Cristina Manoliu și Centrul de copii „Sunetul Muzicii”.

Intrarea este liberă.

Foto credit: Marius Costin

