PS Macarie și Principele Radu al României au participat la o expoziție la Stockholm despre moștenirea lui Brâncuși

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord și Principele Radu al României au participat miercuri la Stockholm, la vernisajul unei expoziții dedicate lui Constantin Brâncuși, eveniment organizat în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui artist.

Expoziția, intitulată „Brâncuși. Drumul către universalitate”, a fost vernisată la Institutul Cultural Român de la Stockholm și reunește fotografii și documente din perioada realizării ansamblului monumental de la Târgu Jiu.

Materialele oferă publicului o perspectivă asupra procesului de creație al lui Constantin Brâncuși și ilustrează etapele construirii unor lucrări emblematice, precum Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului.

Programul a inclus și proiecții video dedicate ansamblului de la Târgu Jiu, recent inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, precum și o prelegere susținută de cercetători în domeniu.

Un far pentru cultura și societatea românească

Principele Radu al României a subliniat, pentru Trinitas TV, importanța personalității lui Brâncuși pentru cultura română: „Onorăm pe unul din cei mai mari artiști pe care România i-a dat vreodată, Constantin Brâncuși, un român care a fost în toată această perioadă de istorie modernă un far pentru cultura și societatea românească”.

Episcopul Macarie a evidențiat dimensiunea spirituală a operei marelui artist român: „Ne-am bucurat acum de această expoziție dedicată marelui nostru sculptor român, Constantin Brâncuși, pe care îl întâlnim prin creația sa, nu doar acasă, ci pretutindeni”.

„Constantin Brâncuși ne arată credința sa adâncă și vie în Dumnezeu și îl întâlnim și aici, prin moștenirea luminoasă pe care ne-a lăsat-o”, a subliniat Preasfinția Sa.

Promovarea lui Brâncuși, o datorie morală

Directorul adjunct al ICR Stockholm, Mihai Firică, a subliniat că promovarea lui Constantin Brâncuși în spațiul scandinav „este o datorie morală, este o datorie de credință. Încercăm să arătăm valorile românești, nu doar în zona aceasta artistică, dar și a emoției, a creativității pe care o împărtășim cu toți vizitatorii suedezi sau de alte naționalități”.

Ambasadorul României în Suedia, Daniel Ioniță, a descris manifestarea drept „un eveniment grandios”, subliniind că aceasta marchează începutul Anului Brâncuși în Suedia.

Viceprimarul orașului Târgu Jiu, Adrian Tudor, a explicat caracterul itinerant al expoziției: „Este un proiect itinerant, pentru ca lumea să știe că la Târgu Jiu există un ansamblu arhitectural și sculptural al lui Constantin Brâncuși”.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român de la Stockholm, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei și cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. Expoziția va putea fi vizitată de public până în data de 28 mai.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord