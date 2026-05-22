Nu a căutat puterea, dar a schimbat un imperiu: Film despre Sf. Elena pe platforma de streaming Trinitas Film

O docudramă despre Sf. Împ. Elena, realizată cu participarea extraordinară a actriței Manuela Hărăbor, a fost lansată joi pe platforma de streaming Trinitas Film.

„Filmul urmărește destinul unei femei care nu a căutat puterea, dar a schimbat un imperiu; nu a căutat gloria, dar a intrat în Împărăția lui Dumnezeu”, transmit producătorii.

Despre producție

Docudrama „Augusta Crucis. Sfânta Elena cea întocmai cu Apostolii” este produsă de Arhid. Gheorghe-Cristian Popa, regizată de Mara Ionescu, filmată de Cristian Enea – director de imagine, și editată de Bogdan Aursăchioaei.

„Pornind de la condiția smerită a unei hangițe din Bitinia și ajungând până la demnitatea imperială de Augusta, viața Sfintei Elena se descoperă ca un drum providențial, așezat între suferință, credință și misiune”, scrie în sinopsisul filmului.

„Mamă a celui mai mare împărat creștin, ea a contribuit la nașterea unei lumi noi, în care creștinismul a ieșit din prigoană și a devenit lumină pentru popoare.”

Platformă ortodoxă de streaming

Actrița Manuela Hărăbor și-a exprimat recunoștința pe contul personal de Facebook pentru șansa de a întruchipa o sfântă și de a-și alina dorul de cinema.

„Abonamentul lunar de 2 euro pe Trinitas Film nu înseamnă doar acces la conținut, ci și sprijin concret pentru realizarea unor noi filme documentare ortodoxe”, a scris ea.

„Prin contribuția fiecăruia dintre noi, putem ajuta la documentarea, filmarea, montajul și lansarea unor producții dedicate vieților Sfinților, locurilor sfinte, marilor duhovnici și mărturisitori ai dreptei credinței.”

Filmul este disponibil pe platforma Trinitas Film.

