Încercați să priviți în jurul vostru prin ochii lui Dumnezeu, a îndemnat PS Iachint de Pacific la Mănăstirea Radu Vodă

„Binecuvântați-i și nu-i blestemați pe toți! Nu judecați pe nimeni! Încercați să priviți în jurul vostru prin ochii lui Dumnezeu”, i-a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, pe credincioși la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Preasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului din Capernaum, subliniind legătura specială dintre Mântuitorul Iisus Hristos și locuitorii acestei cetăți.

„Noi știm că Hristos nu își avea originile în această cetate. Însă, de foarte multe ori în cei trei ani și jumătate de activitate misionară, obișnuia să revină în Capernaum. Este posibil ca Domnul să fi văzut în inimile acestor oameni o dispoziție mai mare pentru ascultarea Evangheliei, o dragoste mai autentică și o dorință sinceră de a-L afla pe Dumnezeu”.

„Evanghelia după Matei nu amintește modul spectaculos în care prietenii slăbănogului au desfăcut acoperișul casei, așa cum aflăm la Marcu, ci se axează pe cuvintele Domnului: Iertate îți sunt păcatele tale!”, a adăugat ierarhul.

Hristos ține la demnitatea ființei umane

Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande a subliniat că vindecarea sufletească precede întotdeauna vindecarea trupească.

„Hristos nu se uită la boala fizică mai întâi, ci îi vindecă sufletul. Hristos ține la demnitatea ființei umane, nu o dezvăluie public, ci se axează pe anularea consecințelor: vindecă sufletul de păcate, apoi tămăduiește trupul de neputință”.

„Dumnezeu nu vrea să suferim în zadar. Tot El ne-a lăsat puterea ca bucuria să-și facă loc în viața noastră. Hristos a luminat sufletele noastre, îndepărtând neputința și ura, și a dat oamenilor această putere uimitoare de a ierta păcatele, prin harul lăsat Bisericii. Hristos a transmis această putere Sfinților Apostoli, aceștia au transmis-o mai departe arhiereilor, iar de la arhierei a ajuns la preoții hirotoniți”, a evidențiat ierarhul.

Să ne străduim să nu urâm

Preasfinția Sa a subliniat că omul rămâne liber să primească sau să refuze acest har: „Episcopii și preoții sunt responsabili de a dărui oamenilor iertarea păcatelor, atunci când aceștia doresc să se schimbe și o cer. Hristos nu ne mântuiește cu forța, ci ne lasă libertatea de a alege”.

La final, PS Iachint de Pacific a amintit cuvintele Sfântului Apostol Pavel de a binecuvânta pe cei ce prigonesc, și i-a îndemnat pe credincioși să alunge ura din viața lor.

„Dacă să iubim este greu, măcar să ne străduim să nu urâm. Pentru că ura este nivelul cel mai de jos pe care îl poate atinge starea sufletească a unui om. Ori noi, ca și oameni botezați și născuți la viața în Hristos, avem atâtea daruri prin care ne putem feri de starea aceea de ură și de profundă nefericire în care nu ne afundăm decât printr-o pasivitate și neglijență sufletească”.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a fost hirotonit arhiereu vicar în data de 4 iulie la Catedrala Patriarhală. Slujba de duminică a fost a doua Sfântă Liturghie săvârșită de ierarh la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Radu Vodă