A fost hirotonit noul arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande: Iau asupra mea o mai înaltă cruce a slujirii

Noul arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande a fost hirotonit sâmbătă la Catedrala Patriarhală.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Rânduiala hirotoniei a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, iar la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a primit însemnele arhierești de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Actul patriarhal de confirmare

Actul patriarhal de confirmare a noului arhiereu a fost prezentat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, care îndeplinește și funcția de secretar al Sfântului Sinod.

„Din partea Preasfinției Sale așteptăm, așa cum prevede canonul 34 Apostolic, cinstire și ascultare față de Chiriarhul său, Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, față de Patriarhul României și față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”.

Noul ierarh a fost îndemnat „să lucreze în comuniune cu ceilalți ierarhi și să-și îndeplinească cu responsabilitate misiunea la care a fost chemat”.

„Să arate iubire față de Biserică și de neamul românesc, să apere și să promoveze valorile credinței creștine ortodoxe, să arate grijă părintească pentru parohii și mănăstiri, să sprijine cultura creștină și să ocrotească patrimoniul bisericesc”.

Preasfinția Sa a fost îndemnat să acorde o grijă deosebită clerului și credincioșilor încredințați spre păstorire.

Un cuvânt de recunoștință

Arhiereul vicar Iachint de Pacific a rostit un cuvânt de recunoștință față de Dumnezeu și de toți cei care l-au călăuzit în parcursul său.

„Mă aflu astăzi înaintea Sfântului Altar al Catedralei Patriarhale sub ocrotirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena şi a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, care mi-au călăuzit pașii încă din anii de seminar, nu ca să primesc o cinste, ci ca să iau asupra mea o mai înaltă cruce a slujirii”.

„Arhieria sau lucrarea de episcop, în tradiția Bisericii noastre, nu este înțeleasă ca o chemare la putere sau privilegii, ci o trimitere la slujirea desăvârșită, o coborâre după chipul Celui care, fiind domn a toate, nu a venit să i se slujească, ci ca să slujească şi să-şi dea sufletul ca răscumpărare pentru mulți”.

Preasfinția Sa i-a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel și colegilor din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod, arhimandritului Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă și tuturor celor care l-au însoțit în parcursul academic.

Îndemnuri pentru noul arhiereu

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a adresat mai multe îndemnuri arhiereului, pentru păstorirea credincioșilor.

„A fi păstor sau a păstori înseamnă a hrăni: Paștele oile mele!, cuvintele Domnului către Sfântul Apostol Petru înseamnă hrănește oile mele cu tot ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi și mai ales din Sfânta Evanghelie”.

„De aceea, în tradiția greacă și românească, ierarhii au pe mitra lor icoanele celor patru evangheliști. Ei trebuie să se gândească mereu la cuvântul Domnului din cele patru evanghelii și să predice din Evanghelie”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul României l-a îndemnat pe noul ierarh să îmbine predicarea Evangheliei cu slujirea Sfintei Liturghii.

„Este foarte mult de lucru, pentru că așa cum se constată, unii din românii plecați în străinătate, fie în Europa Occidentală, fie în America sau în alte părți și chiar în Australia, merg la biserică acolo mai mult decât acasă, în România”.

„Locul unde se pot întâlni mai des cu alții români este Sfânta Biserică. Acolo ascultă limba română, ascultă slujbele ca acasă în România, se întâlnesc, vorbesc, se cunosc mai bine, dar și simt cultura românească prin toate tradițiile noastre culturale, inspirate de credința creștină, colinde, cântări”, a adăugat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a fost ales în demnitatea de Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande în ședința Sfântului Sinod din data de 2 iulie 2026.

Mai multe fotografii de la hirotonia Arhiereului vicar Iachint de Pacific vor fi disponibile în secțiunea foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene