PS Antonie s-a rugat pentru ierarhii care au păstorit Basarabia la cimitirul Mănăstirii Cernica

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, s-a rugat joi pentru ierarhii care au păstorit Basarabia și care sunt înhumați la cimitirul Mănăstirii Cernica din București.

PS Antonie a aprins o candelă la mormintele Mitropoliților Gurie Grosu al Basarabiei (1928-1936), Tit Simedrea al Bucovinei (care a păstorit la Bălți între anii 1935-1940) și Efrem Enăchescu (1944).

Preasfințitul Părinte Antonie i-a rugat pe ierarhii care au păstorit în spațiul basarabean să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru reușita Mitropoliei Basarabiei și, în mod deosebit, a Episcopiei de Bălți, în lupta pentru afirmarea adevărului ecleziastic în stânga Prutului.

Tot cu ocazia prezenței la Mănăstirea Cernica, Preasfinția Sa s-a închinat la moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Arhiepiscop al Râmnicului, ale Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, precum și ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Ierarhul și-a exprimat recunoștința față de părintele stareț, arhimandritul Vasile Pârjol, rugându-l să pomenească în sfintele rugăciuni săvârșite la mănăstire și pe românii din Basarabia.

