Un profesor american specialist în bioetica ortodoxă a primit titlul de Doctor Honoris Causa la Alba Iulia

Prof. Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea „Wake Forest” din Statele Unite ale Americii, a primit marți titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Este recunoscută pentru contribuțiile aduse în domeniul bioeticii ortodoxe la nivel mondial.

Ceremonia a avut loc în Aula „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, în prezența membrilor Senatului Universității „1 Decembrie 1918”, a cadrelor didactice, participanților la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA), studenților și elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

În deschiderea evenimentului, Tamas-Szora Attila, președintele Senatului Universității din Alba Iulia, a prezentat decizia privind acordarea titlului onorific, subliniind contribuția profesoarei Ana Lucia Smith Iltis la promovarea internațională a instituției de învățâământ.

Dialog între teologia românească și americană

Părintele Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă, a evidențiat importanța cercetărilor realizate de profesoara americană în domeniul bioeticii creștine. Preotul a subliniat contribuția sa la dezvoltarea dialogului dintre spațiul teologic românesc și cel american, precum și rolul său în articularea bioeticii ortodoxe contemporane.

În cadrul ceremoniei, Ana Lucia Smith Iltis a susținut o prelegere festivă, exprimându-și bucuria de a deveni membru al comunității academice din Alba Iulia și evocând legătura științifică și spirituală cultivată de-a lungul anilor cu mediul teologic din Cetatea Marii Uniri.

În semn de apreciere, arhidiaconul Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, i-a oferit distinsei invitate o icoană reprezentând-o pe Sfânta Ana împreună cu Maica Domnului și un buchet de flori.

Ana Lucia Smith Iltis

Personalitate de referință în domeniul bioeticii și al eticii cercetării biomedicale, cercetătoarea americană a fost discipolă a lui H. Tristram Engelhardt și este recunoscută pentru contribuțiile sale la dezvoltarea bioeticii ortodoxe contemporane.

Prezență constantă la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) din Alba Iulia, Ana Lucia Smith Iltis a susținut dialogul interdisciplinar dintre teologie și știință și a contribuit la consolidarea relațiilor academice internaționale.

Foto credit: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu