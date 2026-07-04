Tomos sinodal pentru proclamarea canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa

Textul integral al Tomosului sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa, prezentat sâmbătă la Parohia Fărcașa din județul Neamț, 4 iulie 2026:

Tomos sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pentru proclamarea canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal și iubiților

credincioși mireni din Patriarhia Română,

Har, pace și bucurie de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhierești binecuvântări!

Vrednic și drept lucru este cu adevărat a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârșit întru sfințenie, care au câștigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieții lor virtuoase. Preasfânta Treime a rânduit din veșnicie ca pe aceștia să-i învrednicească de asemănarea cu Dumnezeu, împărtășindu-i de lumina harului Duhului Sfânt și așezându-i în Biserica celor drepți, în ceata sfinților.

Despre ei, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că, întrucât au ascultat cuvântul Său, s-au făcut „prietenii Lui” (Ioan 15, 14). Pe acești sfinți Biserica îi cinstește cu laude și cu cântări, precum spune Prorocul David, de Dumnezeu insuflat: ,,Eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor” (Psalmul 138, 17). Cu adevărat, sfinții au împlinit cuvântul și voia lui Dumnezeu, după cum citim iarăși în Psalmi: „prin sfinții de pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei” (Psalmul 15, 3).

Printre acești aleși ai lui Dumnezeu se numără și Sfânta Olimpiada din Fărcașa. Această mare nevoitoare și iubitoare de Dumnezeu s-a născut la 8 septembrie 1880, în familia unor țărani credincioși, Grigorie și Sultana a Saftei. În anul 1903 s-a căsătorit cu Ion Tănase, întemeind o familie frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu cu opt copii, șase fete și doi băieți, între care și Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu.

A fost o femeie simplă, având o credință puternică și evlavie pentru slujbele Bisericii, crescându-și copiii în lumina învățăturilor Domnului Hristos. Se nevoia cu multe metanii, făcea privegheri și rugăciuni, având nădejde neclintită în ajutorul lui Dumnezeu. Ea ținea cu asprime toate zilele de post de peste an și avea necontenit gândul la Dumnezeu.

Primea cu iubire pe oricine avea nevoie de ajutor, îi miluia pe cei săraci, iar bolnavilor le era sprijin și alinare în suferințe. Pomenirile morților erau pentru ea o datorie sfântă, iar rugăciunea o rânduială zilnică, ținută cu sfințenie. A trăit profund credința în Domnul Hristos, având o evlavie deosebită față de Săptămâna Sfintelor Pătimiri.

Prin smerenie și iubire milostivă, s-a învrednicit ca Dumnezeu să îi descopere clipa trecerii din această viață. Sfânta Olimpiada s-a pregătit pentru plecarea la Domnul postind, spovedindu-se și primind Sfintele Taine, stăruind până în ultimele clipe în rugăciune și cântări spre slava lui Dumnezeu. Sfânta Olimpiada din Fărcașa a adormit în Domnul, cu pace, la 4 iulie 1967.

Smerenia Noastră, după consultarea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei Sfinte Cuvioase Maici, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe, și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept-credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând Tradiției Sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor Harul Preasfintei Treimi,

HOTĂRÂM

Ca, de acum înainte și în veci, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, să fie numărată între sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 4 iulie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Olimpiada din Fărcașa, să i se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept-credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte.

Și, pentru ca evlavia drept-măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Olimpiada din Fărcașa, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.

Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest Tomos Sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.

Acest Tomos Sinodal de canonizare se proclamă astăzi, 4 iulie, anul mântuirii 2026, la prima prăznuire a Sfintei Olimpiada din Fărcașa.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!

Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

Dimpreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci