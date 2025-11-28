Canonizările recente, mărturii că Biserica noastră este vie și sfințitoare: Mitropolitul Laurențiu la Mănăstirea Prislop

Cei 16 sfinți din secolul trecut a căror canonizare a fost proclamată în 2025, Anul Centenar al Patriarhiei Române, sunt tot atâtea „mărturii că Biserica noastră este o Biserică vie, este o biserică sfințitoare, care dă sfinți”, a spus Mitropolitul Laurențiu al Ardealului vineri, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop.

28 de ierarhi români au oficiat Liturghia la Mănăstirea Prislop, după care Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei a citit Tomosul de proclamare a canonizării și a fost prezentată icoana Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostit de Mitropolitul Irineu al Olteniei, care a vorbit despre semnificația cuvintelor Mântuitorului „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”, rânduite a fi citite în biserici în această zi, și a explicat modul în care Sf. Arsenie de la Prislop a urmat Calea lui Hristos.

Întâlnire cu Sfântul Ardealului

După Liturghie și citirea Tomosului, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a explicat cum decurge procesul de canonizare, care pornește de la evlavia populară manifestată timp îndelungat în popor și de la mărturiile despre minunile făcute după mutarea la cele veșnice a sfântului.

În ceea ce-l privește pe Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop, „minunile au fost consemnate și sunt foarte multe”, a subliniat Mitropolitul Ardealului, amintind cazul unui preot român din SUA care s-a vindecat la mormântul sfântului, unde nici măcar nu se rugase pentru sine, ci pentru alții din familia sa.

Cea mai mare minune „este faptul că suntem astăzi aici, faptul că ne-a atras ceva ca un magnet, faptul că, ajungând pe acest loc binecuvântat, simțim harul lui Dumnezeu și simțim ajutorul și sprijinul părintelui nostru ocrotitor”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Au fost trecute aceste personalități și vor fi și în viitor, pentru ca viața Bisericii să continue și fiecare dintre asceți, dintre părinți, dintre râvnitori, chiar și dintre simplii credincioși să aibă această încredere că Dumnezeu poate să facă minuni cu fiecare dintre noi. Dumnezeu împarte Darul Sfințeniei fiecăruia dintre noi”, a mai spus Mitropolitul Ardealului.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu le-a mulțumit și i-a binecuvântat pe credincioșii care au înfruntat intemperiile pentru a participa la eveniment.

„E o atmosferă copleșitoare, cea a darului lui Dumnezeu și a bucuriei împlinirii și a întâlnirii cu cel care a fost numit de dumneavoastră – nu de preoți, de dumneavoastră, credincioșii – Sfântul Ardealului”, a subliniat părintele mitropolit.

Mitropolitul Laurențiu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhilor membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și tuturor celorlalți ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru contribuția la realizarea și aprobarea dosarului de canonizare.

Reafirmare a comuniunii între cler și credincioși în Biserică

La final, Preasfințitul Părinte Nestor, gazda evenimentului, a amintit cele mai importante manifestări din Anul Centenar al Patriarhiei Române: proclamarea generală și proclamările locale ale canonizării sfințirilor mărturisitori și duhovnici din secolul 20, sfințirea Sfântului și Marelui Mir, precum și sfințirea picturii Catedralei Naționale.

Acestea au fost „mărturii ale faptului că Biserica noastră este un organism viu și vizibil activ, cu o contribuție semnificativă la păstrarea valorilor spirituale și naționale în societatea românească actuală”, a spus Episcopul Devei și Hunedoarei.

„Prin așezarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop în rândul sfinților canonizați anul acesta, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a certificat ceea ce în memoria colectivă a poporului s-a realizat cu mult timp înainte, printr-o cinstire deosebită adusă Sfântului Arsenie de către mulțimea credincioșilor.”

„Astfel, exercitându-și autoritatea canonică în chip responsabil, conducerea Bisericii noastre a luat în considerare mișcarea continuă și îndelungată a evlaviei credincioșilor îndreptată spre chipul Sfântului Arsenie, confirmând faptul că slujirea în sânul Bisericii Ortodoxe Române se bazează pe o comuniune deplină între păstorii duhovnicești și păstoriții lor, ierarhi și popor binecredincios”, a adăugat ierarhul.

Recunoștință

Preasfinția Sa le-a mulțumit ierarhilor prezenți și a menționat cu recunoștință contribuția determinantă în definitivarea demersurilor dosarului de canonizare pe care a avut Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, precum și contribuția Mitropolitului Laurențiu al Ardealului, președintele Comisiei de Canonizare a Sfinților Români din Sfântul Sinod.

Un gând aparte a fost rezervat primului ierarh ar eparhiei Devei și Hunedoarei, Gurie Georgiu, sub a cărui arhipăstorire au fost inițiate demersurile de canonizare a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

La final, soborul slujitor a mers în procesiune către mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. pentru a-i aduce pios omagiu.

Evenimentul liturgic a fost transmis în direct de Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, inclusiv online, pe Facebook și Youtube.

Mai multe fotografii de la eveniment se găsesc aici și aici.

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Foto credit: Cătălin Ungureanu (deschidere articol)