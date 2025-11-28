Mitropolitul Irineu: Sf. Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața

„Cu adevărat, Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a preamărit pe el și i-a dat un nume pe care noi astăzi îl avem în calendar, pe care noi îl cinstim”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, vineri, în cuvântul de învățătură de la Liturghia care a precedat proclamarea locală a canonizării sfântului.

„Ori de câte ori pronunțăm numele lui, îl simțim în sufletele noastre și așteptăm de la el mângâierea Duhului Sfânt, pentru că sfinții trăiesc în Dumnezeu și Dumnezeu este permanent împreună cu ei.”

„Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia de astăzi, ne învață că El a trimis pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este în lume, în Biserica noastră ortodoxă, tocmai de aceea avem nenumărați sfinți”, a adăugat Părintele Mitropolit Irineu.

Urmarea lui Hristos: Calea, Adevărul și Viața

Mitropolitul Olteniei a explicat și teologia din Evanghelia zilei, în care Mântuitorul Iisus Hristos le spune Sfinților Apostoli că El este Calea, Adevărul și Viața.

„Trebuia să vină Viața Însăși să Se îmbrace în trupul nostru muritor, să ia firea noastră slăbită de păcat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care, curățită fiind de harul Duhului Sfânt, a dat Mântuitorului Iisus Hristos acea fire umană curată dinainte de cădere, în așa fel ca Mântuitorul Iisus Hristos să primească această haină omenească și să Își însușească, să își împroprieze slăbiciunile și păcatele noastre”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Deci El S-a așezat în interiorul lumii și a unit firea umană cu firea dumnezeiască în așa fel încât viața să pătrundă în interiorul existenței noastre. În felul acesta Dumnezeu ne-a făcut, într-adevăr, din suflete moarte, suflete vii, suflete purtătoare de viață.”

Sfințenia, dobândită cu harul Duhului Sfânt

„Nouă ni s-a dat harul Duhului Sfânt, ni s-a dat puterea dumnezeiască, ne-am îmbrăcat cu haina Mântuitorului Iisus Hristos, ca să devenim una cu El. Și, în această unire cu Mântuitorul Iisus Hristos, în această comuniune, nouă ni se împărtășește puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a dat cu dărnicie tot ceea ce este El”, a subliniat Mitropolitul Irineu al Olteniei.

Aceasta face posibil ca oamenii să devină sfinți cu darul lui Dumnezeu, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Liturghia și proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Arsenie (Boca) de la Prislop au avut loc vineri la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, unde a slujit un numeros sobor.

Au slujit Mitropoliții Laurențiu al Ardealului, Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Irineu al Olteniei; Arhiepiscopii Varsanufie al Râmnicului, Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Episcopii Ignatie al Hușilor, Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Antonie de Bălți, Veniamin al Basarabiei de Sud, Andrei al Covasnei și Harghitei, Galaction al Alexandriei și Teleormanului, Sebastian al Slatinei și Romanaților, Visarion al Tulcii, Benedict al Sălajului, Nestor al Devei și Hunedoarei, Ieronim al Daciei Felix, Siluan al Ungariei, Siluan al Italiei, Timotei al Spaniei și Portugaliei, Macarie al Europei de Nord și Nectarie al Irlandei și Islandei; Episcopii vicari Ilarion Făgărășanul al Arhiepiscopiei Sibiului, Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei, Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Emilian Crișanul al Arhiepiscopiei Aradului; Arhiereii vicari Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu.

La finalul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Andrei a citit Tomosul de proclamare a canonizării, a fost prezentată icoana oficială a sfântului și au vorbit Mitropolitul Laurențiu al Ardealului și Episcopul Nestor al Deveni și Hunedoarei, gazda acestui eveniment istoric.

Evenimentul a fost transmis în direct de Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, inclusiv online, pe Facebook și Youtube.

Mai multe fotografii de la eveniment se găsesc aici și aici.

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Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci