Priveghere în cinstea Sf. Matrona, la Hurezi: Sfințenia ei relevă o adâncă smerenie, a spus IPS Varsanufie

„Sfințenia ei relevă o adâncă smerenie, care este rădăcina tuturor virtuților. Smerenia înseamnă puterea de a recunoaște prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața proprie”, a spus Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului la privegherea oficiată luni seară în cinstea Sf. Cuv. Matrona.

Slujba a fost săvârșită la Mănăstirea Hurezi, unde are loc marți proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că virtuțile Cuvioasei Matrona oferă o sinteză între teologie și experiență, între interioritate și comuniune.

„Sfânta Matrona a trăit această smerenie în ascultare și în slujire, arătând că adevărata înălțare vine prin coborârea inimii. În același timp, ascultarea sa a fost expresia unei libertăți duhovnicești profunde”.

Arhiepiscopul Râmnicului a amintit că ascultarea împlinește persoana, pentru că o așază în comuniune cu voința lui Dumnezeu.

„Prin ascultare, Cuvioasa Matrona a cultivat pacea inimii și unitatea comunității, devenind un model de echilibru și binecuvântare pentru obștea monahală”.

„Rugăciunea, la rândul ei, nu era pentru Cuvioasa Matrona doar rânduială, ci respirație. Era acea chemare lină a Numelui lui Dumnezeu, rostită uneori în cuvinte, alteori în tăcerea inimii. În această rugăciune, lumea nu era uitată, ci purtată cu mai multă durere și cu mai multă iubire înaintea lui Dumnezeu”, a concluzionat Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului.

Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi

Sfânta s-a născut în data de 2 august 1852 la Săliștea Sibiului, din părinții binecredincioși Nicolae și Stana, care i-au dat la botez numele de Maria.

Din tinerețe a intrat în monahism la Mănăstirea Sărăcinești, după care Cuvioasa s-a mutat la Mănăstirea Hurezi, unde a rămas toată viața, intrând în ascultarea duhovnicului Orest, ucenicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Maica Matrona și-a continuat viața monahală, sfatul ei fiind foarte prețuit de celelalte maici din obște. În 18 aprilie 1923, când avea 71 de ani, a fost aleasă stareță.

Spre finalul vieții, îndurând o boală gravă, Sfânta Matrona a primit de la Maica Domnului înștiințare că în scurt timp va trece în viața cea fericită.

Sfânta a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în 6 februarie 2026.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului