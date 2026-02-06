VIDEO: Proclamarea canonizării celor 16 Sfinte femei românce

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și ceilalți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au slujit vineri la Catedrala Patriarhală cu prilejul proclamării canonizării celor 16 Sfinte femei românce.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și cele ale Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina de la Reședința Patriarhală, au fost așezate în Baldachinul Sfinților spre închinare.

Evenimentul solemn al proclamării canonizării celor 16 Sfinte femei românce a avut loc spre finalul Sfintei Liturghii.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare) în luna iulie 2025.

