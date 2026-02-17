Primarul orașului Nürnberg la Catedrala Mitropolitană din Germania: Credința, comunitatea și unitatea sunt esențiale

Primarul orașului Nürnberg, Marcus König, a participat duminică la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Nürnberg. Edilul a fost întâmpinat de părintele paroh Teofil Herineanu, consilier eparhial.

„Schimbul de idei a arătat încă o dată cât de importante sunt credința, comunitatea și unitatea pentru orașul nostru divers. Mulțumesc pentru întâlnirea călduroasă!”, a transmis Marcus König printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

După participarea la slujbă, primarul a stat de vorbă cu credincioșii și s-a interesat de viața comunității românești.

Primarul orașului Nürnberg nu este singurul oficial care a vizitat o biserică românească din Germania. În luna decembrie a anului trecut, primarul orașului Offenbach am Main a apreciat activitățile parohiei românești din localitate, iar în luna octombrie, viceprimarul orașului München a remarcat frumusețea Bisericii „Buna Vestire”, construită în stil maramureșean.

