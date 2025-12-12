Parohia românească din Offenbach am Main a aniversat jumătate de secol de existență

Parohia românească „Sf. Ierarh Nicolae” din Offenbach am Main a aniversat jumătate de secol de la înființare.

Evenimentul a fost marcat în data de 6 decembrie, cu ocazia hramului, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

La slujbă a participat și Primarul General al Municipiului Offenbach, Dr. Felix Schwenke, care a apreciat activitățile parohiei.

Cu această ocazie, primarul a oferit un act de apreciere comunității românești, menționând că reprezintă, din punct de vedere numeric, a doua comunitate din Offenbach, după cea germană și că are un rol important în economia și viața comunitară.

Parohia românească din Offenbach

De-a lungul istoriei sale, comunitatea a cunoscut mai multe etape. Prima, între 1975-1997, s-a desfășurat în jurul capelei organizate cu sprijinul pastorului evanghelic Walter Bernbeck, în Sala Cavalerilor. Acolo a fost montat iconostasul donat de Patriarhia Română.

În 1993 a avut loc un incendiu devastator în capelă, urmând o perioadă de renovare. Primii doi preoți ai parohiei au fost preotul Alexandru Tudor, urmat de preotul Corneliu-Dorin Jacota.

Din 1995, sub păstorirea Pr. Ștefan Anghel, parohia a fost nevoită să își mute locul de slujire în Biserica Reformată Franceză, unde a fost găzduită timp de 11 ani. Din 2002, în noua locație achiziționată în Backstrasse 16, s-a amenajat un spațiu bisericesc propriu, urmat de o extensie în 2015 a suprafeței utile.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord