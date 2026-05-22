Hram la schitul hunedorean Straja: Sfântul așezământ împlinește trei decenii de existență

Schitul Straja, care anul acesta împlinește 30 de ani de la întemeiere, și-a cinstit joi ocrotitorii, pe Sf. Împărați Constantin și mama sa, Elena.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, cărora li s-a alăturat un sobor de clerici invitați.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de monahii și surori de la Schitul „Duminica Mironosițelor” – Poiana Muierii din județul Hunedoara.

Hristos a vindecat ucenicii de frică

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nectarie a arătat că, în perioada de la Înviere la Înălțare, Mântuitorul Iisus Hristos i-a vindecat pe ucenicii Săi de frică și i-a pregătit pentru a deveni apostoli, lăsându-i, după Înălțarea Sa cu trupul la cer, într-o stare de așteptare și pregătire pentru primirea Duhului Sfânt.

Ierarhul a vorbit și despre Sfinții Împărați Constantin și Elena, punând accent pe rolul Sfintei Elena în convertirea Împăratului Constantin cel Mare și arătând misiunea importantă a mamei și a soției credincioase în ceea ce privește educația creștină și lucrarea pastoral-misionară în Biserică.

Parastas pentru eroi

Deoarece sărbătoarea Înălțării Domnului este ziua dedicată eroilor de Biserica Ortodoxă Română, a fost oficiată slujba Parastasului pentru toți ostașii români care și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru apărarea credinței strămoșești.

Preasfințitul Părinte Nestor a vorbit la final despre împlinirea, în 2026, a 30 de ani de la întemeierea Schitului Straja, așezământ monahal pus sub semnul de biruință al Mântuitorului Iisus Hristos, cele două hramuri ale lui fiind Înălțarea Sfintei Cruci și sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, care se leagă și ea de Sfânta Cruce.

În încheiere, Episcopul Devei și Hunedoarei și-a exprimat recunoștința față de ierarhii prezenți, soborul slujitor și pelerini, dar și față de Protos. Dimitrie Ivașco, egumenul schitului, și Emil Părău, ctitorul acestuia.

Despre schit

Schitul Straja este situat la altitudinea de 1.440 de metri în Masivul Straja din Munții Vâlcan. La intrarea în așezământul monahal, un tunel de beton, care imită atât catacombele din perioada primară a creștinismului, cât și o galerie de mină, face legătura între drumul principal din stațiunea Straja și biserica schitului.

În tunel sunt pictați 365 de sfinți, pentru fiecare zi a anului, dar și scene biblice, iar o candelă, care stă mereu aprinsă în acest tunel, este mutată zilnic în fața icoanei sfântului care este sărbătorit în ziua respectivă.

La Schitul Straja este păstrată și Crucea purtată în fiecare an, în Vinerea Săptămânii Pătimirilor, de către preoți și credincioși, la pelerinajul Drumul Crucii, când se parcurge pe jos distanța dintre biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Lupeni până la așezământul monahal de la Straja – aproximativ 10 kilometri.

