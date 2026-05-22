Palatul Parlamentului va fi iluminat în culoarea albastru cu ocazia Săptămânii siguranței rutiere

Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culoarea albastru sâmbătă și duminică, în intervalul 22:00 – 24:00, pentru a marca Săptămâna naţională a siguranţei rutiere, anunță Camera Deputaților într-un comunicat de presă.

Iniţiativa aparţine Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Conform Legii nr. 42/2025, a treia săptămână din luna mai a fost instituită ca „Săptămâna naţională a siguranţei rutiere”.

Aceasta a luat startul luni, evenimentul fiind dedicat conștientizării și responsabilizării tuturor participanților la trafic, în condițiile în care țara noastră ocupă în continuare un loc fruntaș în Europa privind media zilnică a accidentelor grave.

Potrivit Agerpres, Săptămâna națională a siguranței rutiere reunește, la a doua sa ediție, autorități, experți, companii, ONG-uri, personalități publice și elevi implicați în educație rutieră.

Evenimentul central al săptămânii s-a desfășurat marți la Palatul Parlamentului, unde a avut loc lansarea Cartei Albe a Siguranței Rutiere, premierea competiției pilot „Copiii opresc graba” și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră.

