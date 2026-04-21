Biserica Ortodoxă Română va celebra pentru prima dată Soborul Sfintelor Românce

Biserica Ortodoxă Română se pregătește de prima marcare liturgică a Soborului Sfintelor Femei Românce. Sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul ortodox printr-o hotărâre luată la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 27 martie 2025.

Soborul Sfintelor Femei Românce este cinstit în Duminica a treia după Paști, care este dedicată și cinstirii Sfintelor Femei Mironosițe.

Programul slujbelor de la Catedrala Patriarhală va fi cel obișnuit: sâmbătă, Vecernia unită cu Litia va fi oficiată de la ora 16:00, iar duminică dimineață, de la ora 09:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie.

Mesajul Patriarhului Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj pentru Duminica Femeilor Mironosițe și a Soborului Sfintelor Românce, în care afirmă că cele din urmă, „prin viețuirea lor virtuoasă, prin curajul lor, s-au făcut următoare Sfintelor Femei Mironosițe, mărturisind, prin rugăciune, cuvânt și faptă, pe Hristos Cel înviat”.

„Luând aminte la modelul de viață duhovnicească pe care ni-l oferă sfintele femei românce, care au strălucit prin smerenie adâncă, credință neclintită, dragoste jertfelnică, răbdare în ispite și mărturisirea neînfricată a lui Hristos în vremuri de prigoană, sunt pomenite mucenițe, mărturisitoare, monahii, soții, mame, doamne și domnițe sau femei simple din popor, cunoscute sau necunoscute, precum și sfintele femei ale căror moaște se află pe teritoriul României”, explică Preafericirea Sa.

Anul trecut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat 16 femei românce cu viață sfântă: mucenițe, monahii și mame de sfinți. Proclamarea solemnă a canonizării lor a avut loc în 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală, urmând ca, pentru fiecare să aibă loc și proclamări locale.

Noi sfinte din Arhiepiscopia Bucureștilor

Din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost canonizate următoarele sfinte:

Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu, cu moaștele la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București;

Sf. Cuv. Filofteia de la Pasărea, mama Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ale cărei moaște nu au fost încă identificate;

Sf. Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, cu moaștele la Mănăstirea Samurcășești;

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, cu moaștele la Mănăstirea Pasărea.

Anul acesta, la Biserica „Sf. Gheorghe – Nou” din Capitală și la mănăstirile ilfovene Păsărea și Samurcășești, au fost deshumate moaștele a trei dintre sfintele de mai sus.

An dedicat sfintelor femei românce

Anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al femeilor cu viață sfântă (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

În acest context, Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce a devenit și icoana Anului comemorativ al femeilor cu viață sfântă (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în Patriarhia Română.

Aceasta cuprinde reprezentarea a patru cete de femei românce cu viață sfântă: mucenițe, monahii, femei simple din popor și doamne sau principese.

Troparul Soborului Sfintelor femei românce (Glas 1)

Pe femeile sfinte, pe vlăstarele Evangheliei, ale României podoabe, să le cinstim, credincioșilor, osârdia virtuții lor urmând și luptele cele duhovnicești, pe mucenițe, cuvioase și mlădițele domnești să le lăudăm, strigând: Slavă Celui ce v-a încununat! Slavă Celui ce v-a sfințit! Slavă Celui ce pe pământ și în cer S-a preaslăvit prin voi!

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene