Cartea „Povestirile unei preotese din diaspora” a fost prezentată la Torino

Biserica Ortodoxă Română „Sf. Parascheva” din Torino, Italia, a găzduit duminică un eveniment care a reunit copii și părinți din comunitate în jurul unor reflecții despre maternitate și slujire.

Acestea au fost prilejuite de prezentarea cărții „Povestirile unei preotese din diaspora” de Ioana Nan Vasilescu și Cristina Pop.

Moderatoarea evenimentului a fost jurnalista Luiza Diculescu, care a prezentat volumul și a invitat-o pe Ioana Nan Vasilescu la un dialog pentru Radio Lu.

Copiii și tinerii de la Școala Parohială au completat programul lansării cu momente artistice dedicate Învierii Domnului și Femeilor Mironosițe: cântece, poezii și o scurtă piesă de teatru.

Despre carte

Cartea „Povestirile unei preotese din diaspora” prezintă mărturii despre viața de zi cu zi a soției și familiei preotului ortodox român în Occident.

Stilul alternează firesc între momente ușoare, uneori pline de umor, care aduc zâmbetul pe buze, și pasaje profunde, cu sens duhovnicesc, care invită la reflecție. Prefața și textele de prezentare de pe copertă sunt semnate de Părintele Constantin Necula.

Comandă cartea de aici.

Ziua aleasă pentru eveniment nu a fost lipsită de semnificații, Duminica Femeilor Mironosițe fiind considerată Ziua Femeii Creștine în Biserica Ortodoxă Română. În aceeași zi, în Patriarhia Română a fost celebrat pentru prima dată și Soborul Sfintelor Femei Românce, sărbătoare recent introdusă în calendar.

Vezi și:

Foto credit: Episcopia Italiei