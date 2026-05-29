Sucevenii se pregătesc de sărbătoarea Sfântului Ioan cel nou: Programul hramului

Sucevenii se pregătesc de sărbătoarea Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul orașului, ale cărui moaște se află la mănăstirea care îi poartă numele din municipiu. Timp de patru zile, așezământul monahal va găzdui o serie de evenimente liturgice și culturale.

Manifestările vor debuta în dimineața zilei de sâmbătă cu săvârșirea Acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, după care racla cu cinstitele moaște va fi scoasă în procesiune din lăcașul de cult și așezată, spre închinare, în baldachinul amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale.

Duminică, de sărbătoarea Cincizecimii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va săvârși Sfânta Liturghie și Vecernia specială la altarul exterior din curtea mănăstirii.

Evenimentele vor continua la Centrul Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, unde vor fi premiați elevii și profesorii lor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile școlare.

De la ora 15:30, Muzeul Satului Bucovinean va găzdui Festivalul comunităților etnice din Bucovina „Sub cerul Bucovinei – tradiții laolaltă”, eveniment care aduce împreună cântece, obiceiuri și mărturii vii ce pun în valoare diversitatea culturală și spirituală a Bucovinei.

Sfânta Liturghie de hram va fi oficiată marți de un sobor de ierarhi, condus de Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.

În cadrul manifestărilor dedicate hramului va fi vernisată, în incinta mănăstirii, expoziția „Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la ceas aniversar”.

Programul integral este disponibil pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

