Interviu: Două preotese relatează episoade din viața în diaspora într-o carte despre taina slujirii discrete

La Editura Creator a apărut recent volumul Povestirile unei preotese din diasporă, semnat de Cristina Pop, soția părintelui Gabriel Pop, parohul din Zeebrugge, Belgia, și de Ioana Nan-Vasilescu, soția părintelui Cristian Vasilescu de la Parohia Torino I, Italia.

Cele două autoare relatează cu tandrețe și căldură detalii din viața familiei și a comunității românești pe care le slujesc în diaspora română din Europa de Vest.

Într-un interviu, ele își explică demersul.

Basilica.ro: Ce mesaj v-ați propus să transmiteți prin cartea recentă, Povestirile unei preotese din diasporă?

Ortodoxia fără frontiere

Cristina Pop: Este un volum de proză scurtă inspirat din realitatea cotidiană a preotesei. Am pornit de la chipul universal al acestei femei, soția preotului, în care ne reflectăm fiecare dintre noi, de oriunde ne-am afla, şi am descoperit că liantul comun, Dumnezeu prin Biserica Sa, lucrează asemenea în orice casă, oraş, țară, cultură, gândurile şi percepțiile noastre confirmând acest lucru.

Chiar dacă am pornit de la poveşti individuale, fiecare dintre noi am încercat să capturăm esența vieții preotesei actuale din diaspora, fără pretenții sau artificii, fără idealizări sau compătimiri, ca o stare de fapt simplă şi într-o continuă adaptare.

Oricât de specifice ar fi aceste diferențe exterioare de la o cultură la alta, în viața din societatea occidentală, putem clar observa utilitatea familiei preotului în comunități, mai ales în rândul copiilor şi tinerilor. Mesajul cărții este aşadar despre Ortodoxia fără frontiere, parte din viața noastră oriunde ne-am afla.

O slujire solicitantă

Ioan Nan-Vasilescu: Mesajul pe care am dorit să îl transmit este că preoteasa rămâne adesea în umbră în viața comunității, însă contribuția ei este esențială.

Ea aduce tandrețe, empatie, instinct matern și un puternic spirit organizatoric, toate acestea susținând și întărind viața comunitară. Se spune că un preot fără o preoteasă alături este doar pe jumătate preot, iar cu sprijinul ei devine deplin în misiunea sa.

Viața preotesei în diasporă are însă particularități aparte. De multe ori, preotul este nevoit să își împartă timpul între comunitate și un loc de muncă în afara bisericii, pentru a-și întreține familia, neavând un salariu asigurat de stat.

În aceste condiții, preoteasa rămâne adesea singură cu copiii și trebuie să facă față unor responsabilități mult mai numeroase decât ar avea în țară.

În diasporă, ea este prezentă peste tot: la strană, la pangar, la curățenie, la școala de catehism, precum și în organizarea evenimentelor parohiale — hramuri, întâlniri protopopiale sau agape după Taina Sfântului Maslu.

Este o viață solicitantă, iar de multe ori ne simțim singure, copleșite și poate nepregătite pentru toate provocările care apar.

Basilica.ro: Care vi se pare că este secretul slujirii preotesei în diaspora?

Colaboratoarea preotului

Cristina Pop: Secretul slujirii preotesei în diaspora este sufletul deschis, disponibilitatea de a-i vedea pe credincioşi ca pe o mare familie, de a şi-i însuşi drept copii şi de a fi părintelui un colaborator în această muncă de susținere a credinței, cu empatie şi umor.

O preoteasă ar trebui să lucreze rezistența şi adaptabilitatea ca virtuți de bază, dar şi creativitatea într-o pedagogie evolutivă.

Bucuria dăruirii

Ioana Nan-Vasilescu: Secretul slujirii preotesei în diaspora nu stă în perfecțiune, ci în bucuria de a se dărui așa cum este, cu limite și fragilități. Comunitatea nu este susținută de aparențe, ci de o inimă deschisă și de încrederea în Dumnezeu, în familie și în oamenii care îi sunt alături.

A primi ajutorul doamnelor din parohie nu înseamnă slăbiciune, ci comuniune. Slujirea se împlinește împreună, nu în singurătate.

În același timp, familia rămâne locul cel mai delicat al acestei chemări. Copiii pot simți absența tatălui și presiunea așteptărilor, de aceea casa trebuie să fie un spațiu al înțelegerii, nu al unei imagini fără cusur. Nu exigența unei perfecțiuni dă mărturie, ci dragostea trăită firesc.

Oboseala și frustrările pot apărea, dar dialogul sincer și sprijinul reciproc reașază echilibrul. Jertfa nu înseamnă anulare, ci dăruire rodnică.

Familia preotului este o „mică biserică”, unde se învață zilnic răbdarea. Dacă această mică biserică rămâne unită, și slujirea din afară rodește.

Basilica.ro: Puteți relata un moment care v-a marcat profund în relația dvs. cu comunitatea parohială?

Biserica, parte din viața comunității

Cristina Pop: Sunt plăcut surprinsă de felul în care Dumnezeu lucrează în parohie, de felul în care oamenii se adună în jurul duminicii cu evlavie şi recunoştință şi simt că îi aparțin, iar Biserica e parte din viața lor.

Fie că sunt de la începuturi sau nou-veniți ori revin temporar, credincioşii m-au învățat acea aderență la Hristos automată prin care înțeleg că rolul meu e de a fi martor la această minune, la fiecare întrebare a lor, la fiecare răspuns câştigat, la trecerea noastră împreună.

Lucrurile frumoase se clădesc în timp

Ioana Nan-Vasilescu: Un moment care m-a marcat profund în viața comunității a fost aniversarea a 40 de ani de preoție în diasporă a părintelui Gheorghe Vasilescu.

A fost o clipă cu adevărat emoționantă, cu atât mai mult cu cât am avut bucuria și onoarea de a-i avea alături pe Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, în prezent Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, și pe Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

Astfel de aniversări devin repere în viața unei parohii. Ele nu doar celebrează un parcurs, ci readuc în memorie începuturile, cu toate greutățile și încercările lor.

Este important ca noile generații să înțeleagă că lucrurile frumoase — fie că vorbim despre zidirea unei biserici din piatră sau despre creșterea uneia duhovnicești — se clădesc în timp, prin muncă, sacrificiu și multă dragoste.

Basilica.ro: Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpinați în slujirea dvs. și a soțului în diaspora? Dar cele mai mari bucurii?

Echilibrul, misiunea familiei preotului

Cristina Pop: Provocările pot fi evident împărțite în materiale şi spirituale, căci realitatea noastră a tuturor le cuprinde pe Marta şi Maria, iar rolul nostru e de a rămâne echilibrați în oricare situație, de a aduce lumina lui Hristos în slujirea încredințată.

Câteodată, cea mai mare provocare e şi cea mai mare bucurie, cum ar fi renovarea bisericii, strângerea fondurilor, dar şi timpul pe care nu îl putem stăpâni decât prioritizând acțiunile esențiale.

Istorii reale transfigurate în carte

Ioana Nan-Vasilescu: Cele mai mari încercări pe care le-am trăit personal sunt cele pe care le-am așternut și în paginile cărții: teama sfâșietoare de a pierde o naștere, durerea pierderii cuiva drag din comunitate și neputința de a găsi mereu cuvântul care să mângâie și să întărească.

Apoi, povara de a însoți cupluri aflate în pragul despărțirii, care caută la preot și la preoteasă soluții aproape miraculoase pentru a dezamorsa tensiunile din familie. Și nu în ultimul rând, strădania continuă de a ține vie atenția copiilor, de a le aprinde curiozitatea și dorul de Dumnezeu la Școala de catehism.

Dar, alături de aceste greutăți, cartea vorbește și despre bucurii: despre un copil care rostește cu o ingenuitate dezarmantă adevăruri mari despre credință; despre doi tineri care trăiesc prima iubire într-o tabără Nepsis cu curăție și respect; despre fiorul unic al Bucuriei Învierii, trăit împreună cu întreaga comunitate; sau despre convertirea unui tânăr care, în pragul morții, redescoperă credința și sensul prieteniei adevărate.

Sunt istorii reale, transfigurate în poveste, în care suferința și lumina se împletesc, iar din această împletire se naște nădejdea.

Ioana Nan Vasilescu și Cristina Pop „au preluat din râvna soților lor miride de cuvânt euharistic și le-au copt în tainicul foc al Duhului Sfânt”, scrie părintele Constantin Necula în textul de prezentare al volumului „Povestirile unei preotese din diasporă”.

„Uneori am avut sentimentul că citesc rugăciuni și așa va fi fost. Alteori ai senzația că toate cuvintele lor sunt topite într-unul singur: Iubire!”

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene

