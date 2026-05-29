Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel, de Ziua Internațională a Copilului: Familia creștină este icoană a iubirii Preasfintei Treimi

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj joi, în contextul Zilei Internaționale a Copilului, marcată în data de 1 iunie, care coincide anul acesta cu sărbătoarea Preasfintei Treimi.

Comunitatea tinerilor și copiilor botezați de PS Macarie se mărește: Este minunat să faci parte din Biserica cea adevărată

Tineri români și scandinavi din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord au participat marți, la Liturghia oficiată de Episcopul Macarie al Europei de Nord la Paraclisul Episcopal din Stockholm. Între ei s-au aflat și trei catehumeni care vor primi în curând Taina Sfântului Botez.

Sprijin pentru nou-născuți: Protoieria Roman a donat echipamente necesare secției de Neonatologie

Protoieria Roman a oferit miercuri secției de Neonatologie a Spitalului Municipal de Urgență din Roman lămpi de fototerapie și produse pentru îngrijirea nou-născuților.

Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun a organizat o conferință despre creștinism și Europa

Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta a organizat marți conferința „Creștinii în Europa: provocări și perspective”, susținută de dr. Martin Kugler, președintele Consiliului Director al Observatorului privind Intoleranța și Discriminarea împotriva Creștinilor în Europa (OIDAC Europe).

Românii de pretutindeni au dus cu ei credința străbună în întreaga lume, spune Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj joi, în contextul Zilei Românilor de Pretudinteni, marcată în ultima duminică din luna mai, care coincide anul acesta cu sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.

