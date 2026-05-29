Restaurarea Mănăstirii Râșca s-a încheiat: Au fost recepționate lucrările

Proiectul de restaurare a Mănăstirii Râșca din județul Suceava a ajuns la final după aproape trei ani, lucrările au fost recepționate marți.

La recepție au participat reprezentanți ai Centrului Eparhial Suceava, ai instituțiilor de cultură și ai autorităților locale, membri ai comisiei de recepție, proiectanți, arhitecți, restauratori, constructori și consultanți implicați în desfășurarea lucrărilor.

Lucrările au vizat restaurarea și consolidarea Bisericii „Sfântul Nicolae”, monument istoric de categoria A, incluzând intervenții de arhitectură, structură, restaurare a picturii murale interioare și exterioare, instalații termice și electrice, sisteme de monitorizare seismică, instalații de detectare și alarmare la incendiu, precum și amenajări exterioare.

Protosinghelul Gabriel Gaman, starețul Mănăstirii Râșca, a descris finalizarea lucrărilor drept împlinirea unei jertfe asumate cu responsabilitate și emoție de întreaga echipă implicată în proiect.

„Reabilitarea ei s-a putut realiza prin fonduri europene, așa cum a fost precizat, însă, în mod deosebit, suntem mulțumiți pentru restaurarea picturii murale. Mănăstirea Râșca este un monument istoric, așa cum știm, și va rămâne peste veacuri. Noi suntem cei trecători și, dacă a rânduit Dumnezeu să fim aici, se cuvine să lăsăm ceva și pentru cei care vor veni după noi”, a spus părintele stareț.

La finalul recepției au fost semnate documentele aferente încheierii lucrărilor de restaurare și consolidare ale monumentului, participanții vizitând ansamblul monastic și analizând intervențiile realizate asupra bisericii și componentelor artistice.

Mănăstirea Râșca

Mănăstirea Râșca este un așezământ monahal de călugări amplasat în satul Râșca din județul Suceava, la o distanță de circa 15 kilometri de orașul Fălticeni.

Așezământul monahal a fost ctitorit de domnitorul Petru Rareș în secolul 16. Biserica mănăstirii este una dintre lăcașurile de cult medievale din nordul Moldovei pictate în exterior, fiind singura pictată în stil bizantin.

Sfințirea mănăstirii a avut loc la 9 mai 1542, fiind aduse atunci moaștele Sfântului Nicolae.

