500 de cântăreți bisericești din eparhie s-au reunit cu prilejul Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași

Centrul de evenimente Agora al Arhiepiscopiei Iașilor a găzduit joi Întâlnirea cântăreților bisericești din eparhie. Momentul a făcut parte din Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași și a reunit aproximativ 500 de cântăreți bisericești din cele 13 protopopiate ale eparhiei.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Ne împărtășim de Domnul prin rugăciune, prin cântare, prin binecuvântările pe care le primim la Sfânta Liturghie”, a amintit Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

„Lucrarea cântărețului nu se mărginește doar la cântare, nu doar la a mânui cărțile de slujbă, ci și la cuvântul și pilda vieții sale în Biserică. El este ajutorul preotului în altar, la strană, dar și dincolo de biserică, prin încrederea și viețuirea pe care o arată celorlalți.”

În cadrul slujbei, doi responsabili cu cântăreții bisericești din protoierii, Marius Chițac și Petru Ploscaru, au fost hirotesiți citeți, iar diaconii Ciprian Ceai, dirijorul Corului Evanghelismos din Piatra Neamț și Andrei Gurzun de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Pașcani au fost hirotesiți arhidiaconi.

Ateliere și sesiuni practice

După rugăciune, cântăreții bisericești au participat la o serie de ateliere și conferințe susținute de prof. univ. dr. Alexander Lingas, dirijorul și fondatorul corului „Cappella Romana”, conf. univ. dr. Alexandrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” Iași, și lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, cadru didactic al Secției de Muzică Bizantină – Universitatea de Arte „George Enescu” și dirijorul Corului academic „Byzantion”.

Au fost organizate și sesiuni practice aplicate, unde participanții au contribuit la identificarea metodelor de implementare a cântării în comun în parohii.

Începe un program de formare continuă

„Se împlinesc anul acesta 114 ani de la Congresul Cântăreților Bisericești, un eveniment de o amploare fără precedent desfășurat la Iași. Sub bagheta și viziunea marelui protopsalt Ion Popescu-Pasărea, peste 2.000 de psalți din întreaga țară s-au reunit atunci, pentru a afirma unitatea și demnitatea acestei vocații”, a declarat arhid. Ciprian Rusu, directorul programului de formare „Cântăreți Bisericești” al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Întâlnirea actuală se dorește a fi o punte peste ani, un efort de recuperare a spiritului de comuniune de la 1912.”

Arhid. Ciprian Rusu a anunțat că reuniunea de joi a marcat lansarea unui program de formare continuă pentru cântăreți, structurat pe câteva idei fundamentale: creșterea duhovnicească și profesională, transformarea psaltului într-un lider cultural și spiritual local, și sprijinirea formării de coruri parohiale care să revitalizeze viața liturgică a fiecărei comunități.

Participanții la reuniunea de joi au cântat, alături de Corurile Byzantion, Mini Byzantion și Emanuel Zmeu din Botoșani, la concertul de final al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași 2026. Concertul va fi transmis în direct pe rețelele de socializare ale festivalului și pe canalul de Youtube și pagina de Facebook ale Doxologia.ro.

