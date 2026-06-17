Prezența Misiunii Diaconia în Rep. Moldova a crescut în 2025: Peste 1.200 de voluntari în 70 de comunități

Misiunea Socială Diaconia și-a extins activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, ajungând în 70 de comunități și mobilizând peste 1.200 de voluntari.

Structura socială a Mitropoliei Basarabiei a sprijinit anul trecut un număr de 26.564 de beneficiari, prin intermediul a 18 proiecte.

Potrivit raportului anual, voluntarii Diaconia au răspuns la nevoile locale ale comunităților, iar în cinci localități au funcționat centre comunitare unde peste 350 de copii au beneficiat de activități educative și recreative, dintre care 75 s-au implicat ulterior ca voluntari.

Sprijin pentru mame și copii

În domeniul protecției copilului și familiei, programul În Brațele Mamei a oferit asistență pentru 26 de cupluri mamă–copil găzduite în Centrul Maternal, alte 11 cupluri fiind sprijinite în comunitate. De asemenea, 140 de familii aflate în criză temporară au primit ajutor adaptat nevoilor lor.

Centrul Multifuncțional pentru Copil și Familie „Sfânta Ana” a continuat să ofere servicii pentru refugiați și persoane vulnerabile. În 2025, 384 de persoane au beneficiat de consiliere psihologică, 97 de consultații juridice au fost acordate, iar 743 de familii refugiate din Ucraina și 419 familii din Republica Moldova au primit asistență materială. Tot aici, 211 copii au participat la programul after-school.

Raportul evidențiază și implicarea tot mai mare a tinerilor. Prin Proiectul Ludobus, 19 voluntari au organizat activități educative și recreative în 32 de comunități, ajungând la 2.005 copii din mediul rural.

Peste 44.000 de prânzuri calde

La rândul său, Cantina Socială Mobilă „Aproape de Aproapele” a oferit, cu ajutorul a 16 voluntari, 44.240 de prânzuri calde în cele două puncte de distribuție din Chișinău, continuând să fie unul dintre cele mai importante programe de sprijin pentru persoanele vârstnice și vulnerabile.

Unul dintre cele mai vizibile proiecte ale organizației rămâne Banca de Haine, care a colectat și distribuit în 2025 157,7 tone de bunuri materiale către 32 de comunități beneficiare, ajutând mii de persoane aflate în dificultate.

Pe lângă intervențiile directe, Diaconia a contribuit și la schimbări cu impact național. Organizația notează că activitățile de advocacy desfășurate în cadrul proiectului privind prevenirea risipei alimentare au contribuit la introducerea, de la 1 ianuarie 2025, a unor facilități fiscale pentru operatorii din domeniul alimentar care donează produse în scopul reducerii risipei de alimente.

Raportul anual integral al Misiunii Sociale „Diaconia” poate fi consultat aici.

Foto credit: Facebook / Misiunea Socială „Diaconia”