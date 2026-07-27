Episcopul Covasnei și Harghitei la Mănăstirea Mărcuș: Sfânta Împărtășanie este merindea vieții veșnice

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a evidențiat duminică, la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Români” din Mărcuș, județul Covasna, semnificația duhovnicească a minunii înmulțirii pâinilor și a peștilor, subliniind că „Sfânta Împărtășanie este merindea vieții veșnice”.

Episcopul Covasnei și Harghitei a explicat contextul în care Mântuitorul a săvârșit minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, arătând că aceasta a urmat martiriului Sfântului Ioan Botezătorul: „Constatăm că Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a aflat că Ioan Botezătorul a fost decapitat, a dorit să se retragă singur și să se roage mai mult”.

„Întotdeauna suferința sufletească te așează în genunchi, în singurătate, doar tu cu Dumnezeu. Așa a făcut și Mântuitorul Iisus Hristos. A fost durut sufletește, s-a retras să se roage singur”, a spus Preasfinția Sa.

Valoarea simbolică a minunii

Referindu-se la minunea relatată în Evanghelia duminicii, Episcopul Andrei a evidențiat valoarea simbolică a celor cinci pâini și doi pești și importanța acestui episod în tradiția evanghelică: „Evanghelia de astăzi ne prezintă minunea cu înmulțirea celor cinci pâini și doi pești. Dacă calculăm cinci plus doi egal șapte. Cifra șapte la evrei simboliza totul”.

„Această minune pe care a făcut-o cu natura este consemnată de cei patru evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Foarte puține minuni sunt consemnate de toți patru evangheliști”, a evidențiat Preasfinția Sa.

Vorbind despre organizarea mulțimilor înainte de săvârșirea minunii, ierarhul a arătat că aceasta prefigurează organizarea Bisericii.

„Mântuitorul a poruncit ucenicilor să se așeze pe iarbă, iar mulțimile s-au așezat în mod organizat, câte cincizeci și câte o sută de persoane. Sfinții Părinți ne spun, comentând Evanghelia de astăzi, că această așezare organizată este structura parohială de astăzi”.

Rolul Sfintei Euharistii

Preasfinția Sa a explicat și legătura dintre minunea înmulțirii pâinilor și instituirea Sfintei Euharistii, precum și rolul succesiunii apostolice în transmiterea harului preoției.

„Toate gesturile pe care le face Mântuitorul sunt gesturile pe care apoi le repetă la Cina cea de Taină. Avem aici patru verbe: a luat, a binecuvântat, a frânt și a dat. Aici este vorba de succesiunea apostolică. Întotdeauna Sfânta Taină a Preoției se ia de la ierarhul eparhiot sau delegatul acestuia din Biserica autocefală canonică”.

Episcopul Covasnei și Harghitei i-a îndemnat pe credincioși să caute înainte de toate hrana duhovnicească și comuniunea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur: „Doar Iisus este viața mea și a ta, El ne hrănește aici pentru ca dincolo să trăim fericiți”.

Binecuvântare pentru comunitate

Preasfințitul Părinte Andrei i-a felicitat pe cei care îi poartă numele Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel și i-a binecuvântat pe copiii care s-au împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii.

De asemenea, ierarhul a oficiat rânduiala tunderii în rasoforie pentru sora Daniela, care a primit numele de Anastasia.

La final, Episcopul Covasnei și Harghitei a binecuvântat obștea Mănăstirii Mărcuș și pe credincioșii prezenți, oferindu-le copiilor metanii de mână confecționate în atelierul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei