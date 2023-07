Chișinău: Centrul Multifuncțional pentru Copil și Familie „Sf. Ana” al Misiunii Diaconia împlinește un an

Centrul Multifuncțional pentru Copil și Familie „Sf. Ana” al Misiunii Diaconia împlinește vineri un an de la inaugurare. În perioada aceasta, a sprijinit peste 4000 de beneficiari, în principal mame cu copii refugiate din Ucraina, dar și familii vulnerabile din comunitatea locală.

Pe tot parcursul acestei veri, la centru se desfășoară Clubul de vacanță, cu sejur de zi pentru copiii din Ucraina și Republica Moldova. Copiii se joacă sub ghidarea pedagogilor angajați ai centrului și participă la activități recreative, cum ar fi vizite la grădina botanică sau zoologică din oraș.

Respiro pentru mame

Activitățile fac parte din Serviciul Respiro al centrului. Acest serviciu este de tip drop-off pentru mamele refugiate din Ucraina care și-au găsit serviciu la Chișinău și nu au cu cine să-și lase copiii de vârstă școlară sau preșcolară.

Frații lor mai mari vin la serviciul de after-school, astfel că mamele îi pot lua seara acasă atât pe cei mici, cât și pe cei mari. Pe parcursul zilei, copiii primesc gratuit la centru prânzul și o gustare.

„De serviciul drop-off pentru copii mici, de la trei la șase ani, beneficiază un număr constant de copii, până la 15-17 pe zi”, explică Iraida Cazac, coordonatoarea centrului. Centrul are angajați pedagogi, psiholog și asistenți sociali.

Tabere de vară pentru copiii

„În perioada de vară, serviciul de after-school, sau lecțiile online pentru copiii ucraineni, a fost înlocuit cu activități recreative. „Am deschis tabără de vară pentru copii. Se numește Prietenia. Copiii au ales numele. Organizăm tabere moldo-ucrainene, pentru că primim atât copii ucraineni, cât și moldoveni.”

„O serie a taberei durează zece zile și avem deja înscrieri până în august. A doua serie am început-o doar cu copii ucraineni, pentru că erau foarte multe solicitări”, mai spune Iraida Cazacu. „Săptămâna aceasta am mai inclus câțiva copii din comunitate, pentru ca interacțiunea aceasta frumoasă dintre ei să continue.”

„Mă bucur de fiecare dată când vin aici și văd copiii veseli, văd că și-au făcut prieteni aici. Pentru mine e foarte important să nu sufere copiii”, spune și Mihaela Belei, coordonatoarea Programului „În brațele mamei” al Misiunii Sociale Diaconia.

Resurse materiale și consiliere psihologică

La început, în toate desenele copiilor ucraineni și în comportamentele lor se vedea că totul era negru-gri, povestește Mihaela Belei.

Psihologul centrului, Margareta Rusu, confirmă: „Copiii vin un pic sunt debusolați de toată această situație și părinții lor nu au resurse, nu are cine să-i susțină, să îndrume. Astfel, se găsesc într-o situație de criză, de nesiguranță și instabilitate”.

Centrul „Sf. Ana” oferă asistență și pentru comunitatea locală, nu doar pentru ucraineni: pachete cu alimente și produse de igienă, consiliere psihologică sau juridică. „Susținem în principal familiile vulnerabile: bunici, vârstnici sau persoane care au în grijă copii, persoane cu dizabilități” , explică Mihaela Belei.

Locuitorii Chișinăului ajung la centru în căutare de resurse materiale, dar, treptat, ajung să beneficieze și de serviciile de consiliere.

„Cei din comunitatea locală se confruntă cu probleme de parenting, de educare a copiilor. Îi deranjează că aceștia nu sunt activi în procesele familiale, în lucrurile casnice, că stau în gadgeturi”, spune psihologul Maragareta Rusu.

„Dacă au întrebări și au ajuns deja în cabinetul meu, de acolo începe munca mea”, adaugă ea. Adesea, aceasta constă în ajutarea părintelui să învețe cum să-i ofere dragoste copilului.

Program mai amplu pentru mame

Din programul „În brațele mamei” mai fac parte două proiecte importante: Centrul maternal „În brațele mamei” și Creșa Gâgâlici. Ambele oferă servicii sociale pentru mamele singure și vulnerabile social din Republica Moldova. Centrul maternal funcționează de peste un deceniu.

„Centrul Sf. Ana a fost deschis în iulie anul trecut. Casa a fost cumpărată în mai, iar în iulie am deschis, cu tot cu reparații, cu dotări, cu angajarea echipei. Stăteam aici până la 12 noaptea, pentru că la deschidere au fost Mitropolitul Basarabiei, ambasadori și finanțatori și a trebuit să fie totul pus la punct”, își amintește Mihaela Belei.

„Dar la Diaconia avem o echipă unită, care se mobilizează când trebuie. Cea mai mare grijă a mea era echipa. Centrul are un manager care știe ce are de făcut și am avut și norocul de a găsi persoane pregătite și bune, care lucrează cu dăruire.”

Implicare socială

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei funcționează din 2001, de peste 20 de ani, amintește Mihaela Belei, timp în care a făcut foarte multe pentru familie, pentru bătrâni, a mobilizat comunități ca să-și găsească singure resursele.

„Am fost tot timpul alături de oamenii care au nevoie de noi”, spune Mihaela Belei. Dar și oamenii le-au rămas alături. Organizația are un nucleu mic, dar fidel, de donatori.

„Ne ajută cei care au un venit modest, dar stabil, nu cei care au mulți bani. Avem grupuri de mame care sunt alături de noi în toate campaniile și tot timpul donează pentru mamele de la Centrul maternal «În brațele mamei». Iar ele nu sunt bogate.”

Alte surse de venituri sunt finanțările de la organizații internaționale. Misiunea Socială Diaconia are departament special de scriere și depunere de proiecte. De exemplu, Centrul „Sf. Ana” a fost înființat cu sprijinul financiar al Caritas Austria și Nachbar in Not.

Organizația se mai finanțează și cu ajutorul companiilor care alocă fonduri pentru responsabilitate socială corporativă. „Se trimit mii de scrisori la companii și ele donează. De la ele am strâns anul acesta 12000 de euro – pentru țara noastră, este un rezultat bun”, spune Mihaela Belei.

Cu toate acestea, la început, Misiunea Diaconia i-a ajutat pe refugiați din resurse proprii.

„Mie mi-a plăcut cum s-a mobilizat țara noastră. Oamenii și-au dat seama că refugiații nu sunt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă. Comunitatea locală s-a mobilizat și le-a pregătit chiar și mâncare caldă, cu care îi aștepta la vamă, la intrarea în țară”, mai spune Mihaela Belei.

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei continuă să ofere sprijin oriunde apar nevoi, oferind un model de implicare și excelență profesională.

Anul trecut, organizația a făcut publică o scrisoare de mulțumire primită de la Maia Sandu, în care Președinta Republicii Moldova apreciază sprijinul oferit de Misiunea Diaconia refugiaților din Ucraina.

„Am arătat astfel că suntem o țară mică, dar cu inimă mare”, le-a scris Maia Sandu.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

