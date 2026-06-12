Ludobusul Misiunii Diaconia și-a început activitatea: Va ajunge în zece localități din Republica Moldova

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a inaugurat miercuri proiectul Ludobus – mesager al securității electrice, care se află la a șasea ediție. De activitățile programului vor avea parte în această vară copii din zece localități din Republica Moldova.

Ludobusul este un microbuz echipat cu o bibliotecă mobilă de jocuri creative, care se deplasează în comunitățile rurale pentru a oferi copiilor acces la activități artistice și jocuri educative.

Activitățile sunt animate de voluntarii Young Diaconia care fac jocuri educative, adaptate copiilor și prezentate într-un mod interactiv și accesibil.

Proiectul este susținut de o companie de distribuție a energiei, fapt pentru care beneficiarii programului vor învăța cum să se protejeze de accidentele care implică curentul electric.

„Ne bucurăm să dăm startul celei de-a șasea ediții a proiectului Ludobus, un proiect care a crescut de la an la an și care continuă să aducă în comunități experiențe educative valoroase pentru copii”, a transmis Nina Gindea, Coordonatoare departamentului de voluntari.

Până în prezent, peste 2.570 de copii din 50 de localități au participat la activitățile Ludobusului.

Orice companie, instituție sau persoană interesată poate achiziționa serviciile Ludobus pentru a aduce această experiență educativă și distractivă în comunitățile care au nevoie de ea. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Misiunii Sociale Diaconia.

Foto credit: Misiunea Socială Diaconia