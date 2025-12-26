Preasfințitul Părinte Nicodim își cinstește ocrotitorul spiritual

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, își cinstește vineri ocrotitorul spiritual, Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

Sfântul Nicodim a trăit între 1320 și 1406, fiind considerat înnoitor al monahismului românesc de obşte. Sfântul a ctitorit Mănăstirea Tismana, iar ucenicii lui sunt cei care au ctitorit, cu ajutor de la binecredincioşii domni şi voievozi români, primele mari mănăstiri de obşte în Ţara Românească.

Scurtă biografie

Preasfințitul Părinte Nicodim s-a născut în data de 6 aprilie 1962, în comuna Godeanu, jud. Mehedinți, din părinții Dumitru și Maria Nicolăescu, la botez primind numele Nicolae.

Între anii 1979-84, a urmat Seminarul Teologic din Mofleni – Craiova, iar mai târziu, Facultatea de Teologie din București (1989-1993), devenind licențiat cu lucrarea „Sfaturile evanghelice în viața monahului”.

În continuare, a urmat studii de master la Facultatea de Teologie a Universității din Atena (1998-2000), cu lucrarea „Tradiția neoisihastă românească de după Sfântul Paisie Velicicovschi și până în zilele noastre”.

Din anul 2001, a fost doctorand al Facultății de Teologie, Universitatea din Atena, secția Patrologie și Istoria dogmelor și, în paralel, doctorand al Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, secția Patrologie și Literatură Patristică.

Viața monahală

Viața monahală a început-o în anul 1979, ca frate de mănăstire la Schitul Topolnița. A fost tuns în monahism în același loc, în 1983, primind numele Nicodim. În același an, a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1985 a devenit ieromonah, continuând să slujească la Mănăstirea Topolnița.

Între 1985 și 1994, a activat ca preot paroh la Parohia Balotești, județul Mehedinți, iar în 1990 a fost hirotesit protosinghel. A revenit la viața monahală ca stareț al Mănăstirii Topolnița (1990-1991), apoi al Mănăstirii Vodița, pe care a condus-o timp de un deceniu (1991-2001).

La propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, pe atunci Mitropolit al Olteniei, arhimandritul Nicodim a fost numit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul „Gorjeanul”, în 19 august 2001.

În data de 11 februarie 2004, a fost ales Episcop al Episcopiei Severinului și Strehaiei, fiind întronizat în data de 25 aprilie 2004.

Activitate pastorală

A avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea vieții bisericești în eparhie. În 2004, a înființat trei noi protopopiate: la Vânju Mare, Baia de Aramă și Drobeta-Turnu Severin.

Un an mai târziu, în 2005, a inițiat postul de radio creștin-ortodox „Lumina” în Drobeta-Turnu Severin, iar în 2006 a fondat Editura Didahia Severin, dedicată publicării de cărți de spiritualitate ortodoxă.

Sub îndrumarea sa, au fost înființate sau reînființate șase mănăstiri: Coșuștea-Crivelnic, Cerneți, Baia de Aramă, Mraconia, Godeanu și Jiana.

Foto credit: Basilica.ro