Omul trebuie să se simtă în natură ca într-un templu al lui Dumnezeu, a spus pr. Gheorghe Holbea

„Omul trebuie să se simtă în natură ca într-un templu al lui Dumnezeu”, a afirmat părintele Gheorghe Holbea, în cadrul unei ediții recente a emisiunii „Lumina Cunoștinței” de la Radio Trinitas, dedicată relației dintre om și natură în teologia ortodoxă.

Părintele prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a explicat că sfinții au privit întotdeauna creația ca pe o manifestare a prezenței lui Dumnezeu în lume.

Evocând experiența Sfântului Serafim de Sarov, preotul a amintit că omul poate descoperi lucrarea divină în cele mai mici detalii ale naturii.

„În fiecare frunzuliță, să vezi minunea lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Serafim de Sarov că, într-o dimineață, atunci când se îngâna noaptea cu ziua, natura care așteaptă și ea lumina Soarelui, am văzut cum toate se bucurau”.

Omul poate să facă un rai

Pr. Gheorghe Holbea a subliniat că frumusețea lumii create nu este întâmplătoare, ci reprezintă o cale prin care Dumnezeu Se descoperă omului: „Natura este cea prin care Dumnezeu ne revelează frumusețea și prin care Dumnezeu ne revelează minunea creației”.

Clericul a vorbit și despre responsabilitatea omului față de creație, arătând că vocația sa nu este doar aceea de a administra lumea, ci și de a o transforma prin lucrarea împreună cu Dumnezeu.

„Omul poate să facă un rai, pentru că a fost așezat în grădina raiului, în paradis. Mai are încă șansa aceasta, chiar dacă acum ne-am îndepărtat foarte mult de calitatea supremă de a fi responsabil față de mediul în care trăim și de a-l îngriji, de a-l administra cu responsabilitate și cu grijă”.

„Antidotul spiritual este așezarea în sine, așezarea noastră în sine. Să te detașezi de tot ceea ce te împrăștie și să-ți revii la vocația ta primordială”, a îndemnat la final părintele Gheorghe Holbea.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu