Dumnezeu caută o inimă în care să poată locui: IPS Atanasie, pastorală la Postul Adormirii Maicii Domnului

Una dintre cele mai adânci chemări ale Postului Adormirii Maicii Domnului este redescoperirea altarului inimii, scrie Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord în pastorala publicată la începutul postului.

„Altarul este locul întâlnirii dintre Dumnezeu și om, locul în care Dumnezeu Se dăruiește omului, iar omul își aduce întreaga ființă înaintea lui Dumnezeu. În acest înțeles adânc, inima Maicii Domnului se descoperă ca cel dintâi altar viu al Noului Legământ”, explică părintele arhiepiscop.

„Părinții răsăriteni numesc inima centrul ființei omului, locul în care mintea se unește cu rugăciunea și unde harul lui Dumnezeu lucrează tainic la prefacerea vieții. Sfântul Macarie Egipteanul o numește palatul lui Hristos, iar Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae arată că adevărata viață duhovnicească începe atunci când omul își adună întreaga ființă în inimă și o deschide prezenței lui Dumnezeu. Acolo se nasc rugăciunea, pacea, discernământul și iubirea; acolo începe adevărata înnoire a omului.”

Maica Domnului – limanul inimii

Din acest punct de vedere, Maica Domnului ne oferă cel mai profund exemplu de deschidere a inimii către Dumnezeu: Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa (Luca 2, 19).

„În această mărturie se descoperă întreaga frumusețe a vieții ei lăuntrice și taina prin care Dumnezeu pregătește mântuirea lumii”, subliniază Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie. „Inima Maicii Domnului devine altarul tainic și viu al Cuvântului. Ea primește voia lui Dumnezeu cu smerenie, o păstrează cu răbdare și o lasă să rodească prin lucrarea Duhului Sfânt.”

„Mai înainte de a-L purta în brațe pe Hristos, Îl poartă în credință, în ascultare și în iubirea inimii sale. De aceea, Sfinții Părinți au văzut în ea pământul cel bun în care sămânța dumnezeiască a adus rod însutit și începutul creației celei noi, în care omul răspunde deplin iubirii lui Dumnezeu.”

Viața se măsoară cu măsura iubirii

Praznicul Adormirii Maicii Domnului ne descoperă una dintre cele mai mângâietoare taine ale credinței noastre, continuă Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Iar aceasta este că „iubirea care izvorăște din Dumnezeu nu se sfârșește odată cu trecerea din această viață, ci se desăvârșește în comuniunea veșnică a Împărăției Sale”.

„De aceea, Biserica privește Adormirea Maicii Domnului prin lumina Învierii lui Hristos și o prăznuiește cu bucurie, ca pe o întâlnire deplină a Maicii cu Fiul ei și cu slava pe care Dumnezeu a pregătit-o celor ce Îl iubesc. Această taină este zugrăvită cu o frumusețe deosebită în icoana Adormirii.”

„Privind icoana Adormirii, descoperim și chipul propriei noastre chemări. Viața omului nu se măsoară prin anii pe care îi petrece pe pământ, ci prin măsura iubirii cu care răspunde lui Dumnezeu și aproapelui. Acolo unde iubirea rodește, începe încă de aici viața Împărăției”, continuă Înaltpreasfinția Sa.

Icoana iubirii desăvârșite

„Maica Domnului rămâne înaintea noastră ca icoana acestei iubiri desăvârșite. Ea continuă să ocrotească Biserica, să mijlocească pentru lume și să-i adune pe toți cei care aleargă cu credință sub acoperământul rugăciunii sale.”

„În cele din urmă, Postul Adormirii Maicii Domnului vorbește despre o singură taină: Dumnezeu caută o inimă în care să poată locui. A găsit-o în chip desăvârșit în Fecioara Maria și o caută neîncetat în fiecare dintre noi”, concluzionează ierarhul.

Postul Adormirii Maicii Domnului a început vineri și durează până în 14 august, inclusiv – ajunul praznicului.

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Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord