Maramureș: Un centru de zi cu servicii de recuperare pentru vârstnici a fost inaugurat în Desești

Centrului de Zi pentru Vârstnici din Desești, județul Maramureș a fost inaugurat joi. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a oficiat slujba de binecuvântare a noului așezământ destinat recuperării medicale.

Preasfinția Sa a subliniat importanța grijii față de persoanele vârstnice: „Măsura autenticității unei comunități nu este dată de prosperitatea sa materială, ci de capacitatea de a-și ocroti membrii cei mai vulnerabili”.

„Persoanele vârstnice nu reprezintă doar memoria vie a unui neam, ci și un izvor de experiență, înțelepciune și credință, iar grija față de acestea constituie o expresie concretă a Evangheliei iubirii și a responsabilității sociale pe care Biserica o promovează neîncetat”, a spus Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Ierarhul a arătat că noul centru răspunde unor nevoi reale ale persoanelor în vârstă: „Acest nou centru reprezintă un model de bună practică în domeniul serviciilor sociale integrate, oferind persoanelor vârstnice servicii de recuperare medicală, sprijin social, activități de socializare și programe menite să combată izolarea și marginalizarea, contribuind astfel la dezvoltarea unor servicii sociale moderne și la creșterea calității vieții persoanelor vârstnice”.

Importanța dezvoltării serviciilor sociale

Conferința inaugurală a fost organizată de Parohia din Desești, prin grija părintelui Ioan Ardelean, managerul proiectului, și a evidențiat importanța dezvoltării serviciilor sociale integrate dedicate persoanelor vârstnice, precum și necesitatea consolidării parteneriatului dintre Biserică, autoritățile publice și instituțiile europene.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ai Organismului Intermediar Regional pentru Programul Educație și Ocupare – Regiunea Nord-Vest, ai administrației publice, ai instituțiilor sociale și ai comunității locale.

Așezământul pentru vârstnici a fost construit prin proiectul „Construire Centru de zi cu activități de recuperare medicală pentru vârstnici în comuna Desești, județul Maramureș”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS).

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului