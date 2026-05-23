Pomenire pentru Mircea Lucescu: Familia sa a oferit o masă caldă beneficiarilor unui centru din jud. Teleorman

Antrenorul Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei naționale a României, a fost pomenit vineri la 40 de zile de la trecerea în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie” din localitatea Lada, județul Teleorman.

Părintele Florin Danu, parohul comunității, a transmis într-o postare pe Facebook că familia Lucescu a oferit peste 100 de porții de mâncare pentru beneficiarii centrului social. Fiul fostului selecționer, Răzvan Lucescu, a fost prezent la eveniment.

„Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească”.

„Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie”, a transmis părintele Florin Danu.

„Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie”, a mulțumit părintele paroh pentru gestul făcut și pentru exemplul oferit comunității.

Mircea Lucescu a trecut la cele veșnice în data de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, și a fost înmormântat în ziua de 10 mai, la Cimitirul Bellu din București.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Florin Danu