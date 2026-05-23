În data de 23 mai este sărbătorită Ziua Națională a Aromânilor, moment dedicat comemorării unui episod definitoriu pentru istoria și identitatea acestei comunități din spațiul balcanic.

Evenimentul amintește de recunoașterea oficială a drepturilor aromânilor în cadrul Imperiului Otoman, printr-un act emis la începutul secolului al 20-lea.

Data aleasă pentru această sărbătoare este legat de un decret a sultanului Abdul Hamid al II-lea, publicată la 10 mai (calendarul neîndreptat)/23 mai 1905, cunoscut ca Iridea. Prin acest decret, comunitățile aromâne și meglenoromâne din Imperiul Otoman au primit recunoaștere oficială și o serie de drepturi importante în plan cultural, educațional și administrativ.

Actul imperial le oferea aromânilor posibilitatea de a avea reprezentanți proprii în administrația locală, de a participa la consilii administrative și de a dezvolta instituții de învățământ în limba maternă. Totodată, comunitățile beneficiau de posibilitatea organizării vieții religioase și culturale într-o manieră adaptată propriei identități.

Recunoașterea comunității aromâne a fost rezultatul unor demersuri diplomatice susținute, în care România a avut un rol important, alături de alte puteri europene, precum Germania, Italia, Austro-Ungaria și Rusia. Relațiile dintre România și Înalta Poartă au contribuit la realizarea acestui demers istoric.

Instituirea Zilei Naționale a Aromânilor

Decretul a avut nu doar efecte administrative, ci și o puternică influență asupra conștiinței identitare a aromânilor. Documentul a consolidat ideea că păstrarea limbii, a tradițiilor și a culturii proprii depinde în mare măsură de responsabilitatea comunității însăși.

În perioada 1906–1948, în România a fost celebrată oficial „Ziua Aromânilor”, evenimentul marcând recunoașterea românilor sud-dunăreni din Imperiul Otoman – aromâni, macedoromâni, meglenoromâni și istroromâni.

Ziua Națională a Aromânilor, în forma actuală, a început să fie sărbătorită după anul 1991, dobândind o semnificație aparte pentru comunitățile aromâne din întreaga regiune balcanică și din diaspora, potrivit Ambasadei României la Skopje. De-a lungul anilor, manifestările dedicate acestei zile au fost organizate atât în state din Europa, cât și în Statele Unite ale Americii și Australia.

Prima propunere privind instituirea unei zile dedicate aromânilor a apărut în anul 1988, în revista „Zborlu a Nostru”, iar prima celebrare a avut loc în anul următor. Ulterior, data de 23 mai s-a impus ca reper principal, fiind ziua în care Iradeaua a fost emisă.

Istoria românității sud-dunărene amintește că moștenirea culturală românească depășește spațiul dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră. În diferite regiuni din Grecia, Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Bulgaria și Croația continuă să existe comunități care păstrează urme ale acestei identități istorice.

