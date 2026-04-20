Viitorul stadion Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu, anunță Ministrul Afacerilor Interne

„Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele Mircea Lucescu”, a anunțat duminică Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Ministrul a explicat că decizia reprezintă un gest de recunoaștere pentru întreaga activitate a lui Mircea Lucescu.

„Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândește acest sport”.

A modelat caractere și destine

Cătălin Predoiu a insistat asupra rolului educativ al marelui antrenor: „Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului. A știut să inspire, să motiveze și să modeleze caractere și destine”.

Ministrul Afacerilor Interne a arătat că numele lui Mircea Lucescu va deveni o sursă de inspirație pentru viitor.

„Prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței, având încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv, atât al clubului Dinamo, cât și de pretutindeni, care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu”.

Un mare antrenor

Mircea Lucescu a fost un mare jucător și antrenor român, fiind unul dintre cei mai titrați din istoria fotbalului.

În data de 7 aprilie, regretatul antrenor a trecut la Domnul, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe.

A fost înmormântat în data de 10 aprilie cu onoruri militare. Slujba a avut loc la Biserica „Sf. Elefterie” – Nou din București.

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Foto credit: Facebook / Noul Stadion ”Dinamo”